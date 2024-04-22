В кинотеатрах больше не будут показывать голливудские фильмы даже по предзаказу

Когда кинотеатры выбирают фильмы, они сотрудничают с различными компаниями, которые распространяют фильмы. Именно они решают, какие фильмы будут показываться, и кинотеатры соглашаются на эти условия. Помимо этого нужно получить разрешение от Министерства культуры. Если разрешение не дано, кинотеатры могут столкнуться с проблемами: показывать уже не самые кассовые отечественные фильмы, но легально или или же искать способы показывать пиратский контент, собирая много прибыли, но нелегально.



На данный момент в кинотеатрах существует некоторая технология. Фильмы показываются с помощью цифрового проектора, который подключен к серверу. Туда подгружается файл с фильмом, который называется «цифровым кинопакетом». Чтобы начать показ, дистрибьютор отправляет кинотеатру специальный код или по-другому электронный «ключ». Каждый зал имеет свой уникальный код и он действует только в определенное время. Если кинотеатр не выполняет свои обязательства перед дистрибьютором, то ему не продлевают «ключи» и он не может показывать фильмы.