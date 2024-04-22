В кинотеатрах больше не будут показывать голливудские фильмы даже по предзаказу

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Когда кинотеатры выбирают фильмы, они сотрудничают с различными компаниями, которые распространяют фильмы. Именно они решают, какие фильмы будут показываться, и кинотеатры соглашаются на эти условия. Помимо этого нужно получить разрешение от Министерства культуры. Если разрешение не дано, кинотеатры могут столкнуться с проблемами: показывать уже не самые кассовые отечественные фильмы, но легально или или же искать способы показывать пиратский контент, собирая много прибыли, но нелегально.
На данный момент в кинотеатрах существует некоторая технология. Фильмы показываются с помощью цифрового проектора, который подключен к серверу. Туда подгружается файл с фильмом, который называется «цифровым кинопакетом». Чтобы начать показ, дистрибьютор отправляет кинотеатру специальный код или по-другому электронный «ключ». Каждый зал имеет свой уникальный код и он действует только в определенное время. Если кинотеатр не выполняет свои обязательства перед дистрибьютором, то ему не продлевают «ключи» и он не может показывать фильмы.
Некоторые дистрибьюторы, включая компанию «Атмосфера кино», оповестили кинотеатры о том, что в период с 18 апреля по 12 мая должны перестать показывать пиратский контент. В противном случае дистрибьюторы откажутся продлевать «ключи» для легальных фильмов, что сделает их показ невозможным.
После этого киносети прекратили показывать голливудские фильмы перед отечественными короткометражками. Так, например, вторая часть фильма «Дюна», которую раньше демонстрировали во многих кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга, больше не будет показываться в крупных сетях.
Сейчас в списке 20 самых успешных фильмов нет ни одного короткометражной картины или фильма, который не имеет официального распространителя в России. Это значит, что кинотеатры больше не показывают фильмы, которые не имеют разрешения на показ, и предлагают только те фильмы, которые можно показывать нелегально.
Глава «Атмосферы кино» Вадим Иванов подтвердил, что с кинотеатральными сетями был проведен разговор. Он привел пример расписания кинотеатра «Киномакс Водный», где из 43 сеансов 30 были с пиратским контентом. Похожие письма отправляли и другие дистрибьюторы, такие как «Централ Партнершип» и «Карро Прокат», с просьбой воздержаться от показа пиратского контента в период показа российских кинокартин. Многие представители заявили, что они поддерживают решение и максимально поддерживают отечественный кинопрокат.