В Башкирии вынесли приговор чиновнику-взяточнику

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Мелеузовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-заместителя главы администрации Мелеузовского района. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет трёх месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также ему запрещено занимать руководящие должности в государственных и муниципальных органах на пять лет. Мужчина взят под стражу в зале суда.
Как было установлено в суде, в марте 2021 года чиновник в качестве незаконного вознаграждения получил от директора коммерческой организации холодильник и беговую дорожку общей стоимостью 149 тыс. рублей. За это он должен был оказать содействие в заключении дополнительного соглашения об увеличении цены муниципального контракта по строительству водопровода в деревне Богородское.
Кроме того, по данным прокуратуры, в период с августа по октябрь 2021 года за подписание актов выполненных работ по ремонту автомобильной дороги он потребовал от индивидуального предпринимателя оплатить пластиковую оконную конструкцию для остекления фасада дома в размере 200 тыс. рублей.
Также с февраля по май 2022 года муниципальный служащий предложил представителю компании-застройщика передать ему 2 млн рублей за принятие решений о приёмке 10 квартир, предназначавшихся для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В целях конспирации своих незаконных действий подсудимый для получения денежных средств привлек своего знакомого, неосведомленного о преступных намерениях чиновника. В момент получения 2 млн рублей посредник был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Подсудимый частично признал вину в совершении данных преступлений.