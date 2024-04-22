В Башкирии вынесли приговор чиновнику-взяточнику

Мелеузовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-заместителя главы администрации Мелеузовского района. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет трёх месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также ему запрещено занимать руководящие должности в государственных и муниципальных органах на пять лет. Мужчина взят под стражу в зале суда.