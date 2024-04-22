mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:58

Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

В Башкирии вынесли приговор бывшему заместителю главы администрации района

В Башкирии вынесли приговор чиновнику-взяточнику

22 апреля 2024, 08:58
Фото: Изображение Midjourney

В Башкирии вынесли приговор бывшему заместителю главы администрации района

Он признан виновным в получении лично и через посредника взяток в значительном, крупном и особо крупном размерах за совершение незаконных действий, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мелеузовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-заместителя главы администрации Мелеузовского района. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет трёх месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также ему запрещено занимать руководящие должности в государственных и муниципальных органах на пять лет. Мужчина взят под стражу в зале суда.

Как было установлено в суде, в марте 2021 года чиновник в качестве незаконного вознаграждения получил от директора коммерческой организации холодильник и беговую дорожку общей стоимостью 149 тыс. рублей. За это он должен был оказать содействие в заключении дополнительного соглашения об увеличении цены муниципального контракта по строительству водопровода в деревне Богородское.

На замглавы Октябрьского района Уфы Кагирова завели дело за взятку кофемашинами
Узнать подробнее

Кроме того, по данным прокуратуры, в период с августа по октябрь 2021 года за подписание актов выполненных работ по ремонту автомобильной дороги он потребовал от индивидуального предпринимателя оплатить пластиковую оконную конструкцию для остекления фасада дома в размере 200 тыс. рублей.

Также с февраля по май 2022 года муниципальный служащий предложил представителю компании-застройщика передать ему 2 млн рублей за принятие решений о приёмке 10 квартир, предназначавшихся для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В целях конспирации своих незаконных действий подсудимый для получения денежных средств привлек своего знакомого, неосведомленного о преступных намерениях чиновника. В момент получения 2 млн рублей посредник был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Подсудимый частично признал вину в совершении данных преступлений.

Полицейские в Уфе требовали взятку 100 тысяч, но получили 10 лет строгого режима
Узнать подробнее
Читайте также:
В Уфе полицейский избил и вымогал взятку с задержанного мужчиныВ Уфе экс-инспектор ГИБДД получил 3,5 года за взятки, но сидеть будет 9 летВ Мелеузе благоустроили набережную реки между двумя мостами
#Азамат Нухов#Общество#Город#Новости Башкирии
Подпишитесь
В Башкирии бизнесмен с сыновьями жестко избил компанию подростков
Сегодня, 10:28
В Уфе объявили крупную операцию ГИБДД
Сегодня, 07:39
Известны даты запуска работы фонтанов в Уфе
Сегодня, 07:27
Новый температурный рекорд побит в Уфе
Сегодня, 05:47
В Башкирии браконьер выловил больше сотни рыб на озере Кандрыкуль
Сегодня, 05:46
"