Участок в Уфе ушел под воду

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
К утру 22 апреля уровень воды в реке Белой достигал 583 см, что говорит о стабилизации за последний отчетный период. В реке Уфе уровень снизился на сантиметр и упал до 540 см, а в Деме — на 12 сантиметров — до 643 см.
Все один случай подтопления был за минувшие сутки. В микрорайоне Кооперативная поляна Кировского района вода зашла на приусадебный участок. Теперь владелец земель на Малой Заречной страдает от паводка. Всего же здесь подтоплено четыре таких участка.
Также остаются на контроле шести ситуаций с переливами и затоплениями дорог в Демском, Кировском и Ленинском районах. Вода зашла на территории трех СНТ в Деме.
Ранее сообщалось, что пик паводка в Башкирии придется на выходные. В эти дни вода в реках была на максимальных значениях.