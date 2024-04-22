mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:12

Published Сегодня, 16:12

Modified Сегодня, 16:14

Updated Сегодня, 16:14

Нападающий «Салавата Юлаева» попрощался с Уфой

«Салават Юлаев» остался на время без легионера

22 апреля 2024, 16:12
Фото: Соцсети Александра Хмеоевски

Нападающий «Салавата Юлаева» попрощался с Уфой

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски выложил фотографию из самолета и попрощался со столицей Башкирии. Подписал кадр в своих соцсетях он словами: «Прощай, Уфа».

24-летний игрок уфимской команды работал на клуб два сезона. Он провел 67 матчей в регулярном чемпионате, набрав 56 очков. В этом году Хмелевски продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» на три года. За каждый сезон ему обещают по 100 млн рублей.

Ранее СМИ говорили об интересе к игроку со стороны ряда клубов. Неизвестно, что значит пост Хмелевски — уход из «Салавата» или же временный в отпуск. Клуб, напомним, вылетел в первом раунде Кубка Гагарина после проигрыша челябинскому «Трактору».

Глава Башкирии рассказал о кадровых перестановках в ХК «Салават Юлаев»
Узнать подробнее
Читайте также:
У «Салавата Юлаева» может появиться новый защитник из «Аризоны»Форвард «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски намерен покинуть Уфу ради НХЛРоссийский хоккеист подарил болельщикам «Салавата Юлаева» клюшку
#Марина Шорина#Спорт#Уфа#ХК «Салават Юлаев»#Хоккей
Подпишитесь
Следком возбудил дело после избиения подростков в Башкирии
Сегодня, 13:50
Уфимских водителей наказали за провокационные надписи
Сегодня, 14:19
В Уфе родился третий 12-палый малыш
Сегодня, 15:00
Участок в Уфе ушел под воду
Сегодня, 15:22
«Уфанет» сообщил о сбоях
Сегодня, 14:44
"