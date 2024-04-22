«Салават Юлаев» остался на время без легионера

24-летний игрок уфимской команды работал на клуб два сезона. Он провел 67 матчей в регулярном чемпионате, набрав 56 очков. В этом году Хмелевски продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» на три года. За каждый сезон ему обещают по 100 млн рублей.