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Published Сегодня, 14:37

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Росконгресс опубликовал архитектуру деловой программы ПМЭФ

Росконгресс опубликовал архитектуру деловой программы ПМЭФ

22 апреля 2024, 14:37
Фото: roscongress.org
5–8 июня в Санкт-Петербурге будет проходить XXVII Петербургский международный экономический форум. Тема ПМЭФ-2024 звучит как «Основа многополярности — формирование новых центров роста». В информационном пространстве событие будет освещать медиахолдинг 1MI.

Деловая программа ПМЭФ в этом году включает три тематических трека, посвященных поддержанию глобального баланса сил, а также построению многополярной международной системы, пишет newsnn.ru.

Первый трек включает в себя дискуссии и панельные сессии об обеспечении экономического, промышленного и энергетического суверенитета стран. Он называется «Переход к многополярной модели мировой экономики».

Второй блок «Российская экономика: цели и задачи нового цикла» посвящен рассмотрению драйверов развития экономики РФ.

В рамках третьего трека под названием «Технологии, обеспечивающие лидерство» будут обсуждаться стратегические вопросы, связанные с цифровизацией различных отраслей экономики.

Вопросам международного сотрудничества будет посвящено одиннадцать двусторонних встреч, которые пройдут в форме бизнес-диалогов. В них примут участие иностранные партнеры.

Также в программу ПМЭФ входит Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (В20). В ходе этого мероприятия будут обсуждаться моменты, связанные с председательством Российской Федерации в БРИКС и СНГ. Также на полях ПМЭФ обсудят социальные вопросы в контексте устойчивого развития.

В рамках форума будут рассмотрены вопросы улучшения доступности и качества медицинской помощи, развития науки и образования. Обсуждаться они будут на различных площадках, включая форум «Лекарственная безопасность», Форум креативного бизнеса, Russian Design Space, Urban Hub и Международный молодежный экономический форум, который состоится в последний день ПМЭФ-2024.

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