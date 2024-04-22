Росконгресс опубликовал архитектуру деловой программы ПМЭФ

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Деловая программа ПМЭФ в этом году включает три тематических трека, посвященных поддержанию глобального баланса сил, а также построению многополярной международной системы, пишет newsnn.ru.
Первый трек включает в себя дискуссии и панельные сессии об обеспечении экономического, промышленного и энергетического суверенитета стран. Он называется «Переход к многополярной модели мировой экономики».
Второй блок «Российская экономика: цели и задачи нового цикла» посвящен рассмотрению драйверов развития экономики РФ.
В рамках третьего трека под названием «Технологии, обеспечивающие лидерство» будут обсуждаться стратегические вопросы, связанные с цифровизацией различных отраслей экономики.
Вопросам международного сотрудничества будет посвящено одиннадцать двусторонних встреч, которые пройдут в форме бизнес-диалогов. В них примут участие иностранные партнеры.
Также в программу ПМЭФ входит Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (В20). В ходе этого мероприятия будут обсуждаться моменты, связанные с председательством Российской Федерации в БРИКС и СНГ. Также на полях ПМЭФ обсудят социальные вопросы в контексте устойчивого развития.
В рамках форума будут рассмотрены вопросы улучшения доступности и качества медицинской помощи, развития науки и образования. Обсуждаться они будут на различных площадках, включая форум «Лекарственная безопасность», Форум креативного бизнеса, Russian Design Space, Urban Hub и Международный молодежный экономический форум, который состоится в последний день ПМЭФ-2024.