Росконгресс опубликовал архитектуру деловой программы ПМЭФ

Также в программу ПМЭФ входит Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (В20). В ходе этого мероприятия будут обсуждаться моменты, связанные с председательством Российской Федерации в БРИКС и СНГ. Также на полях ПМЭФ обсудят социальные вопросы в контексте устойчивого развития.