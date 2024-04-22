Орешкин: Изменения в экономике — это шанс для молодежи реализовать свой потенциал

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
В начале обсуждения помощник президента РФ Максим Орешкин сообщил, что в сложившихся в настоящее время обстоятельствах для молодых бизнесменов открывается окно возможностей, поскольку именно они могут стать движущей силой всей экономики. Об этом пишет regnum.ru.
Он также отметил, что российскую экономику ожидают важные события, и уже сегодня важно, чтобы как можно больше молодых ребят себя пробовали в создании собственного бизнеса, новых продуктов, подходов для поиска собственных ниш рынка. Орешкин подчеркнул, что именно эта сила способна двигать экономику вперед.
Из всего количества индивидуальных предпринимателей 996 тыс. — это представители молодежи (каждый четвертый), такими данными поделился генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. По его словам, молодежь формирует самый большой запрос на информацию и меры господдержки.
Как отметил Александр Исаевич, с этой целью Корпорация МСП совместно с госорганами (Минэкономразвития, Центральный банк, ФНС) создала цифровую платформу МСП.РФ. Главная задача платформы — предоставление бизнесмену инструментов и навыков, необходимых от момента создания бизнес-идеи до выхода готового проекта на межрегиональные рынки и рынки дружественных стран.
Особой задачей, по мнению Исаевича, является создание одинаковых возможностей предпринимателям от Калининграда до Магадана для получения мер поддержки по единым правилам и стандартам. В настоящее время 89 российских регионов предоставляют свои меры поддержки в онлайн-режиме.
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева также рассказала, что в стране меняются запросы бизнеса. По ее словам, обусловлено это не только прошедшей пандемий и обилием санкций против России, но и уходом многих мировых брендов и компаний.
Значимым преимуществом малого предприятия является большая география для создания своего дела, заявил председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик. Он подчеркнул, что там, где крупный бизнес в силу ряда сложностей не может обеспечить свое участие, для малого бизнеса, наоборот, имеются все возможности для успешной реализации.