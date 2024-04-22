Орешкин: Изменения в экономике — это шанс для молодежи реализовать свой потенциал

Он также отметил, что российскую экономику ожидают важные события, и уже сегодня важно, чтобы как можно больше молодых ребят себя пробовали в создании собственного бизнеса, новых продуктов, подходов для поиска собственных ниш рынка. Орешкин подчеркнул, что именно эта сила способна двигать экономику вперед.