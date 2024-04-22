«Норникель» планирует почти вполовину сократить выбросы серы

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Потанин отметил, что запуск программы был ознаменован трудностями из-за отказа западных партнеров выполнять свои обязательства. Однако, несмотря на это, предприятию удалось достичь заложенных в проекте технических параметров и обеспечить более чем 99% улавливания серы, пишет interfax.ru.
Потанин обратил внимание на значительные масштабы применения этой технологии в промышленности. После достижения проектных показателей выбросы в Норильске уменьшатся на 45%. Это означает улавливание около 1 миллиона тонн диоксида серы.
Кроме того, компания «Норникель» выполнит все свои обязательства перед государством, предусмотренные в рамках программы.
Глава «Норникеля» отметил, что в последние четыре года происходит переосмысление стратегии предприятия. На это повлияли пандемия и санкции, введенные в отношении российской цветной металлургии. Для противодействия таким изменениям необходимо использовать специфические методы. Например, наладить сотрудничество с Китаем, куда планируется частично переместить производство плавильных мощностей по медному концентрату.
Такой шаг позволит приблизить конечную продукцию к месту ее потребления. При этом товары будут продаваться как китайские, и применить к ним санкции будет сложнее. Владимир Потанин также подчеркнул, что перемещение плавильного производства ближе к рынкам сбыта даст предприятию возможность осваивать новые технологии в производстве батарейных материалов.
Благодаря этим технологиям «Норникель» совместно с «Росатомом» займутся производством катодных материалов и самих батарей. При этом будет использоваться литий Колмозерского месторождения. Потанин отметил, что производство батарей играет важную роль в развитии транспорта и промышленности.
«То есть мы экономически неэффективное и экологически болезненное производство серы переносим в Китай, а взамен получаем возможность продлить нашу цепочку создания стоимости и получить продвинутые компетенции, которые необходимы и компании, и стране», — говорит Потанин.
Помимо этого, такой шаг позволит справиться с препятствиями в развитии Надеждинского металлургического комбината. Остается площадка для 3-й очереди, которая потребуется к 2030 году, когда придет время расширять производство и, как следствие, платить больше налогов.
Кроме того, необходимо будет решить вопрос с кадрами, так как новое международное сотрудничество потребует дополнительных компетенций. Прежде всего вырастет спрос на инженеров и ИТ-специалистов.
«При этом надо понимать, что проект позволит нам уйти от больших потерь, которые вызваны имеющимися сейчас трудностями с расчетами, отказами от поставок, скидками на наш металл, созданием товарных запасов», — отметил Владимир Потанин.
По завершении реализации проекта доходы «Норникеля» увеличатся на 20% по сравнению с ситуацией до начала 2022 года. В настоящее время компания развивает совместное производство с зарубежными партнерами. Это означает, что она будет получать долю с прибыли от международных проектов. Большая часть этих средств будет возвращаться в Россию в виде дивидендов и использоваться для инвестиций внутри страны, отметил Владимир Потанин.
О проекте уже докладывали на всех уровнях, включая президента России и председателя правительства. Кроме этого, его реализация обсуждается с профильными министерствами.