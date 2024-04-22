«Норникель» планирует почти вполовину сократить выбросы серы

По завершении реализации проекта доходы «Норникеля» увеличатся на 20% по сравнению с ситуацией до начала 2022 года. В настоящее время компания развивает совместное производство с зарубежными партнерами. Это означает, что она будет получать долю с прибыли от международных проектов. Большая часть этих средств будет возвращаться в Россию в виде дивидендов и использоваться для инвестиций внутри страны, отметил Владимир Потанин.