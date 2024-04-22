Избиение подростков под Уфой, приговор чиновнику-взяточнику и новая застройка

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
В селе Иглино местного предпринимателя и его сыновей подозревают в избиении подростков. В нападении, по рассказам очевидцев, участвовала и супруга Рауфа Габдуллина. Причиной драки стало нецензурное ругательство, которое якобы допустил кто-то из ребят.
Ребята написали заявление в полицию. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
А глава иглинской районной администрации Гюзель Насырова пожаловалась на то, что её «атаковали» в связи с инцидентом. Она просит граждан «не поддаваться панике и быть бдительными».
Заместитель главы администрации Мелеузовского района Василий Егоров приговорён к 9 годам и 3 месяцам исправительной колонии за взятку в виде холодильника и беговой дорожки. Такой «подарок», считает Мелеузовский районный суд, чиновник получил от местного коммерсанта за увеличение цены контракта на строительство водопровода. Следующий эпизод, инкриминируемый Василию Егорову — требование к предпринимателю оплатить застекление фасада дома за 200 тыс рублей за то, что администрация подпишет акты о ремонте автодороги. За что ещё чиновник получил такое суровое наказание — читайте в нашем материале.
Уфимская городская администрация согласилась с просьбой ООО «Примасоле» дать разрешение на разработку проектов планировки и межевания (ППиМ) территории. Речь идёт об участках в Зелёной роще вокруг ВДНХ (ныне — выставочный комплекс «Уфа Экспо»). Территория представляет собой участки с разным назначением — от городских лесов до общественно-деловых зон и зон жилой застройки. В градостроительном задании на разработку ППиМ указано, что территория имеет сложные геологические условия — карсты, суффозия, эрозия.
Нам удалось выяснить, что ООО «Примасоле» имеет связи с группой компаний «Гранель» через Фануса Сиразетдинова, который ранее трудился во благо фирм, подчинённых «Гранели». В создании последнего, напомним, принимал участие нынешний премьер Башкирии Андрей Назаров.
Городские власти рассказали, когда заработают фонтаны. Первые из них будут доступны жителям и гостям столицы в грядущий четверг. Речь идёт о фонтанах на площади Серго Орджоникидзе (Черниковка), на площади Ленина, перед Домом профсоюзов, в сквере Башоперы, на площади Салавата Юлаева и на Советской площади. Когда откроются остальные сооружения — в нашей заметке.
Министерство транспорта рекомендовало гражданам, недовольным работой общественного транспорта, жаловаться в прокуратуру. Во всяком случае, это касается жителей Жуковского сельсовета, которые, по их словам, вынуждены и в морозы, и в жару по несколько часов дожидаться автобусов, курсирующих по маршруту №171. Минтранс заявляет, что уже пытался достучаться до перевозчика. Кстати, мы узнали, кому принадлежит этот маршрут.