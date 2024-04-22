Избиение подростков под Уфой, приговор чиновнику-взяточнику и новая застройка

Заместитель главы администрации Мелеузовского района Василий Егоров приговорён к 9 годам и 3 месяцам исправительной колонии за взятку в виде холодильника и беговой дорожки. Такой «подарок», считает Мелеузовский районный суд, чиновник получил от местного коммерсанта за увеличение цены контракта на строительство водопровода. Следующий эпизод, инкриминируемый Василию Егорову — требование к предпринимателю оплатить застекление фасада дома за 200 тыс рублей за то, что администрация подпишет акты о ремонте автодороги. За что ещё чиновник получил такое суровое наказание — читайте в нашем материале.