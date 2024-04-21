Жители Уфы открыли купальный сезон раньше времени

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Озеро Кашкадан в Уфе в первые жаркие выходные оказалось усеяно десятками людей. Горожане решили, что наступившая летняя погода подходит для купания в озере.
Субботним днём 20 апреля большое количество людей пришло на пляж в парке Кашкадан. Самые смелые из них окунулись в воду, несмотря на то, что вода ещё не прогрелась и загрязнена вследствие таяния снега. Недавно в озере Кашкадан была зафиксирована массовая гибель рыбы.
Ранее спасатели предупреждали об опасности подобных купаний. Дело в том, что пляжи не прошли проверку и официально ещё не открыты.
— Не открываем купальный сезон раньше времени — половодье ещё не прошло, а вода не успела прогреться до нужных температур. — пресс-служба Управления гражданской защиты.
Спасатели предлагают принимать солнечные ванны на берегу водоёмов. Ранее мы рассказывали об инструкции о том, как вести себя в жаркую погоду.