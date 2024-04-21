Жители Уфы открыли купальный сезон раньше времени

Субботним днём 20 апреля большое количество людей пришло на пляж в парке Кашкадан. Самые смелые из них окунулись в воду, несмотря на то, что вода ещё не прогрелась и загрязнена вследствие таяния снега. Недавно в озере Кашкадан была зафиксирована массовая гибель рыбы.