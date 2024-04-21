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Жители Уфы открыли купальный сезон, рискуя жизнью

Жители Уфы открыли купальный сезон раньше времени

21 апреля 2024, 08:06
Фото: 1MI

Жители Уфы открыли купальный сезон, рискуя жизнью

Ранее на озере Кашкадан погибла рыба.

Озеро Кашкадан в Уфе в первые жаркие выходные оказалось усеяно десятками людей. Горожане решили, что наступившая летняя погода подходит для купания в озере.

Субботним днём 20 апреля большое количество людей пришло на пляж в парке Кашкадан. Самые смелые из них окунулись в воду, несмотря на то, что вода ещё не прогрелась и загрязнена вследствие таяния снега. Недавно в озере Кашкадан была зафиксирована массовая гибель рыбы.

В озере в парке Кашкадан погибла вся рыба
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Ранее спасатели предупреждали об опасности подобных купаний. Дело в том, что пляжи не прошли проверку и официально ещё не открыты.

— Не открываем купальный сезон раньше времени — половодье ещё не прошло, а вода не успела прогреться до нужных температур. — пресс-служба Управления гражданской защиты.

Спасатели предлагают принимать солнечные ванны на берегу водоёмов. Ранее мы рассказывали об инструкции о том, как вести себя в жаркую погоду.

Из-за аномально жаркой погоды уфимские спасатели выпустили предупреждение
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#Идэль Гумеров#Общество#Происшествия#Уфа#Купальный сезон#Новости Башкирии#Купание#Сипайлово#Озеро Кашкадан
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