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Published Сегодня, 10:29

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В Уфе на штраф-стоянку эвакуировали более 10 тыс машин

В Уфе стало известно количество автомобилей, эвакуированных на штраф-стоянку

21 апреля 2024, 10:29
Фото: 1MI

В Уфе на штраф-стоянку эвакуировали более 10 тыс машин

Чаще всего такие автомобили мешали снегоуборочных работам.

С начала 2024 года в Уфе на штраф-стоянку были эвакуированы более 10 тыс автомобилей. Об этом сообщает телеграм-канал «Уфа мобильная» со ссылкой на муниципальное бюджетное учреждение «По благоустройству и содержанию автопарковочных мест».

По данным муниципального учреждения, большинство машин было перемещено с мест парковки за то, что те мешали работе коммунальных служб. Таковых за неполных 4 месяца набралось 5430 автомобилей. Следующая категория — нарушение правил парковки, из-за чего эвакуировали 4889 транспортных средств. Сотни автомобилей было помещено на штраф-стоянку за то, что их водители управляли транспортным средством пьяными.

До конца апреля в Уфе действует запрет на парковку на оживлённом участке одной из главных улиц города.

В Уфе на оживленной улице запретят парковаться
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#Идэль Гумеров#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии#Транспорт
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