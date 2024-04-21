В Уфе стало известно количество автомобилей, эвакуированных на штраф-стоянку

По данным муниципального учреждения, большинство машин было перемещено с мест парковки за то, что те мешали работе коммунальных служб. Таковых за неполных 4 месяца набралось 5430 автомобилей. Следующая категория — нарушение правил парковки, из-за чего эвакуировали 4889 транспортных средств. Сотни автомобилей было помещено на штраф-стоянку за то, что их водители управляли транспортным средством пьяными.