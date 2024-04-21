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В Башкирии спасатели вызволили из водопроводного люка провалившуюся собаку

В Башкирии спасли собаку, провалившуюся в водопроводный люк

21 апреля 2024, 09:49

В Башкирии спасатели вызволили из водопроводного люка провалившуюся собаку

Собака провалилась на глубину 3 метра.

В Белорецке бездомная собака провалилась в водопроводный люк глубиной в 3 метра. На помощь пришлось привлекать спасателей.

Как передаёт пресс-служба госкомитета РБ по ЧС, инцидент произошёл на улице Электрификации. По какой-то причины водопроводный люк оказался открыт, в сухой колодец упала собака. На скулёж и лай животного обратили внимание прохожие, которые, в свою очередь, попросили о помощи спасателей. Прибыв на место происшествия, те спустили лестницу на дно колодца и достали четвероногую.

Собака получила лёгкий испуг — повреждений и травм не обнаружено.

У спасателей Башкирии появился новый четвероногий помощник
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#Идэль Гумеров#Происшествия#Новости Башкирии#Спасатели#Белорецк#Госкомитет по ЧС#Спасение собаки
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