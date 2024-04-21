В Башкирии спасли собаку, провалившуюся в водопроводный люк

Как передаёт пресс-служба госкомитета РБ по ЧС, инцидент произошёл на улице Электрификации. По какой-то причины водопроводный люк оказался открыт, в сухой колодец упала собака. На скулёж и лай животного обратили внимание прохожие, которые, в свою очередь, попросили о помощи спасателей. Прибыв на место происшествия, те спустили лестницу на дно колодца и достали четвероногую.