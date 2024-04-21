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Published Сегодня, 05:33

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Updated Сегодня, 05:35

Первый лесной пожар в году вспыхнул на юге Башкирии

В Башкирии начались лесные пожары

21 апреля 2024, 05:33
Фото: 1MI

Первый лесной пожар в году вспыхнул на юге Башкирии

Огню подверглось 5 тысяч квадратных метров.

В республике начался сезон лесных пожаров. О регистрации первого случая возгорания в лесу сообщила пресс-служба МЧС.

В Абзелиловском районе произошёл первый лесной пожар в 2024 году. Днём 20 апреля огонь охватил площадь в 5 тыс кв метров в 6 км от деревни Муракаево. Спустя 3 часа пожар был потушен усилиями 10 человек, которые использовали 1 машину.

Ранее спасатели рассказали о правилах поведения в аномальную жару. Они предупреждают, что купание в водоёмах крайне опасно и может привести к трагедии.

Из-за аномально жаркой погоды уфимские спасатели выпустили предупреждение
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#Идэль Гумеров#Общество#Уфа#Пожар#Новости Башкирии#МЧС#Лесной пожар#Абзелиловский район
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