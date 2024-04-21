В Башкирии начались лесные пожары

В Абзелиловском районе произошёл первый лесной пожар в 2024 году. Днём 20 апреля огонь охватил площадь в 5 тыс кв метров в 6 км от деревни Муракаево. Спустя 3 часа пожар был потушен усилиями 10 человек, которые использовали 1 машину.