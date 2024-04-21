В Башкирии легковушка врезалась в автобус, есть пострадавшие

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
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Updated Сегодня, 06:38
В Чишминском районе Башкортостана случилось ДТП с пассажирским автобусом. Рейсовый автобус «Уфа — Чишмы» столкнулся с «Лада Гранта». Пострадала несовершеннолетняя девушка.
Как сообщает республиканская госавтоинспекция, автобус ехал из Уфы в рабочий посёлок Чишмы. Однако по пути в него врезался легковой автомобиль отечественного производства. За рулём «Лада Гранта» был 23-летний водитель.
Из-за аварии пострадала 17-летняя пассажирка «Лада Гранта». Сотрудники ГАИ считают, что она не была пристёгнута ремнями безопасности. Девушку госпитализировали.
— Освидетельствование водителей показало, что они были трезвые.
Из 24 человек, находившихся в салоне ПАЗ, никто не пострадал.