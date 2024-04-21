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В Башкирии автобус с 23 пассажирами попал в аварию

В Башкирии легковушка врезалась в автобус, есть пострадавшие

21 апреля 2024, 06:36

В Башкирии автобус с 23 пассажирами попал в аварию

В автобус «Башавтотранса» въехал попутный легковой автомобиль.

В Чишминском районе Башкортостана случилось ДТП с пассажирским автобусом. Рейсовый автобус «Уфа — Чишмы» столкнулся с «Лада Гранта». Пострадала несовершеннолетняя девушка.

Как сообщает республиканская госавтоинспекция, автобус ехал из Уфы в рабочий посёлок Чишмы. Однако по пути в него врезался легковой автомобиль отечественного производства. За рулём «Лада Гранта» был 23-летний водитель.

Из-за аварии пострадала 17-летняя пассажирка «Лада Гранта». Сотрудники ГАИ считают, что она не была пристёгнута ремнями безопасности. Девушку госпитализировали.

— Освидетельствование водителей показало, что они были трезвые.

Из 24 человек, находившихся в салоне ПАЗ, никто не пострадал.

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