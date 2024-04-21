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Город Туймазы в Башкирии попрощался с мобилизованным, погибшим на СВО

С мобилизованным из Башкирии попрощались в городе Туймазы

21 апреля 2024, 07:48

Город Туймазы в Башкирии попрощался с мобилизованным, погибшим на СВО

Ранее уроженец Шаранского района трудился в Заполярье.

В городе Туймазы проводили в последний путь участника СВО Тимура Игнатьева. Об этом сообщила администрация Туймазинского района.

Как передаёт районная газета «Туймазинский вестник», Тимур Игнатьев родился в деревне Базгиевка Шаранского района. После школы он поступил в колледж в городе Октябрьский, где получил специальность токаря-универсала. Срочную службу нёс на должности механика-водителя танка.

Отслужив в армии, Тимур Игнатьев начал трудовую деятельность в Заполярье, где занимался прокладкой высоковольтных линий электропередач. Продолжил работу в строительных организациях, а перед отправкой на фронт работал на заводе «Стальмонтаж» в Туймазах.

В октябре 2022 года Тимура мобилизовали. Он попал в воинскую часть 29601. 7 февраля ему исполнилось 33 года. В феврале 2024 года Тимур Аркадьевич погиб в бою.

По словам депутата Курултая Рустема Ахунова, участвовавшего в церемонии прощания, у Тимура Игнатьева остались двое детей:

— Словами сложно передать то, что чувствует мама бойца, супруга и двое детишек, которые остались без отца.

Тимур Игнатьев посмертно удостоен ордена Мужества.

В марте 2024 года в Туймазах попрощались с Рамилем Мамлеевым:

Бойца СВО из Башкирии наградили орденом Мужества посмертно
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#Идэль Гумеров#Общество#Новости Башкирии#Туймазы#СВО#Участники СВО#Похороны участников СВО#Шаранский район
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