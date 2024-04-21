С мобилизованным из Башкирии попрощались в городе Туймазы

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
В городе Туймазы проводили в последний путь участника СВО Тимура Игнатьева. Об этом сообщила администрация Туймазинского района.
Как передаёт районная газета «Туймазинский вестник», Тимур Игнатьев родился в деревне Базгиевка Шаранского района. После школы он поступил в колледж в городе Октябрьский, где получил специальность токаря-универсала. Срочную службу нёс на должности механика-водителя танка.
Отслужив в армии, Тимур Игнатьев начал трудовую деятельность в Заполярье, где занимался прокладкой высоковольтных линий электропередач. Продолжил работу в строительных организациях, а перед отправкой на фронт работал на заводе «Стальмонтаж» в Туймазах.
В октябре 2022 года Тимура мобилизовали. Он попал в воинскую часть 29601. 7 февраля ему исполнилось 33 года. В феврале 2024 года Тимур Аркадьевич погиб в бою.
По словам депутата Курултая Рустема Ахунова, участвовавшего в церемонии прощания, у Тимура Игнатьева остались двое детей:
— Словами сложно передать то, что чувствует мама бойца, супруга и двое детишек, которые остались без отца.
Тимур Игнатьев посмертно удостоен ордена Мужества.
В марте 2024 года в Туймазах попрощались с Рамилем Мамлеевым: