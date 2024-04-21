С мобилизованным из Башкирии попрощались в городе Туймазы

Отслужив в армии, Тимур Игнатьев начал трудовую деятельность в Заполярье, где занимался прокладкой высоковольтных линий электропередач. Продолжил работу в строительных организациях, а перед отправкой на фронт работал на заводе «Стальмонтаж» в Туймазах.