«Настроили очень криво»: жители Уфы оказались недовольны работой новых светофоров

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Уфимцы пожаловались на ошибки в настройках светофоров. Речь идёт о перекрёстке улиц Вологодской и Орджоникидзе, где в 2023 году был установлен новый режим проезда.
По словам подписчика телеграм-канала «БашДТП | Bash.dtp.official», на перекрёстке светофор настроен так, что движение открыто по двум направлениям: с улицы Вологодской на улицу Орджоникидзе (влево) и с улицы Орджоникидзе на Вологодскую (вправо). Длительность сигнала, позволяющего проезд таким образом, составляет 20 секунд. Проблема заключается в том, что в это время для пешеходов по всем направлениям «горит» красный сигнал светофора. А движение по улице Вологодской в прямом направлении тоже заблокировано.
— Уважаемые ответственные лица, отвечающие за наши дороги, включите зелёный сигнал светофора в этом режиме для синей стрелки.
Для наглядности автор представил схему.
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