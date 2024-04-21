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Published Сегодня, 06:19

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Updated Сегодня, 06:21

Жители Уфы объяснили, почему их не устроили новые светофоры

«Настроили очень криво»: жители Уфы оказались недовольны работой новых светофоров

21 апреля 2024, 06:19
Фото: 1MI

Жители Уфы объяснили, почему их не устроили новые светофоры

Из-за странной схемы движения страдают как автомобилисты, так и водители.

Уфимцы пожаловались на ошибки в настройках светофоров. Речь идёт о перекрёстке улиц Вологодской и Орджоникидзе, где в 2023 году был установлен новый режим проезда.

По словам подписчика телеграм-канала «БашДТП | Bash.dtp.official», на перекрёстке светофор настроен так, что движение открыто по двум направлениям: с улицы Вологодской на улицу Орджоникидзе (влево) и с улицы Орджоникидзе на Вологодскую (вправо). Длительность сигнала, позволяющего проезд таким образом, составляет 20 секунд. Проблема заключается в том, что в это время для пешеходов по всем направлениям «горит» красный сигнал светофора. А движение по улице Вологодской в прямом направлении тоже заблокировано.

— Уважаемые ответственные лица, отвечающие за наши дороги, включите зелёный сигнал светофора в этом режиме для синей стрелки.

Для наглядности автор представил схему.

Ранее водители пожаловались на работу светофоров возле Монумента Дружбы.

Водители пожаловались на проблемы со светофорами в Уфе
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#Идэль Гумеров#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии#Транспорт#Орджоникидзевский район#Черниковка
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