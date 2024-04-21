«Настроили очень криво»: жители Уфы оказались недовольны работой новых светофоров

По словам подписчика телеграм-канала «БашДТП | Bash.dtp.official», на перекрёстке светофор настроен так, что движение открыто по двум направлениям: с улицы Вологодской на улицу Орджоникидзе (влево) и с улицы Орджоникидзе на Вологодскую (вправо). Длительность сигнала, позволяющего проезд таким образом, составляет 20 секунд. Проблема заключается в том, что в это время для пешеходов по всем направлениям «горит» красный сигнал светофора. А движение по улице Вологодской в прямом направлении тоже заблокировано.