Начало рабочей недели в Башкирии отметится аномальной жарой

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
В ближайшие дни в Башкирии сохранится жаркая погода, прогнозируют эксперты Башгидрометцентра.
Синоптики предупреждают об очень высокой температуре в республике. Предупреждение действует до вечера 22 апреля. Согласно извещения Башгидрометцентра, среднесуточная температура воздуха будет на 7-12°C выше климатической нормы.
В ночь с 21 по 22 апреля по республике ожидается от +10 до +15°C. В некоторых местах возможны кратковременные дожди. Днём ожидается порывистый ветер и жара от +21 до +26 °C.
23 апреля очень тёплая погода сохранится. По данным сервиса Gismeteo, снижения температуры уфимцы дождутся к среде, 24 апреля. В этот день ожидаются сильный дождь и гроза.
Тёплые деньги соблазнили уфимцев, которые не выдержали жары и отправились купаться. Спасатели предупреждают, что с открытием купального сезона стоит повременить.