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Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Синоптики предвещают жару в начале новой рабочей недели в Башкирии

Начало рабочей недели в Башкирии отметится аномальной жарой

21 апреля 2024, 09:02
Фото: 1MI

Синоптики предвещают жару в начале новой рабочей недели в Башкирии

К середине недели погода резко переменится.

В ближайшие дни в Башкирии сохранится жаркая погода, прогнозируют эксперты Башгидрометцентра.

Синоптики предупреждают об очень высокой температуре в республике. Предупреждение действует до вечера 22 апреля. Согласно извещения Башгидрометцентра, среднесуточная температура воздуха будет на 7-12°C выше климатической нормы.

В ночь с 21 по 22 апреля по республике ожидается от +10 до +15°C. В некоторых местах возможны кратковременные дожди. Днём ожидается порывистый ветер и жара от +21 до +26 °C.

23 апреля очень тёплая погода сохранится. По данным сервиса Gismeteo, снижения температуры уфимцы дождутся к среде, 24 апреля. В этот день ожидаются сильный дождь и гроза.

Тёплые деньги соблазнили уфимцев, которые не выдержали жары и отправились купаться. Спасатели предупреждают, что с открытием купального сезона стоит повременить.

Жители Уфы открыли купальный сезон раньше времени
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#Идэль Гумеров#Общество#Уфа#Погода#Новости Башкирии#Аномальная жара#Башгидрометцентр#Апрель
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