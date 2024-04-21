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В Уфе собираются привести в порядок озеро Тёплое за десятки миллионов рублей

На благоустройство озера Тёплое в Уфе потратят более 38 млн рублей

21 апреля 2024, 05:15
Фото: 1MI

В Уфе собираются привести в порядок озеро Тёплое за десятки миллионов рублей

Проект берегоукрепления, установки перил, освещения и террасы оплатит городкой бюджет.

В Уфе начался поиск подрядчика для благоустройство территории, прилегающей к улице Георгия Мушникова и озеру Тёплое в Инорсе. Управление капитального строительства Уфы оценивает проект в 38,46 млн рублей.

На сайте госзакупок опубликован конкурс на поиск подрядчика на выполнение работ по объекту: «Благоустройство территории, прилегающей к улице Мушникова и озеру „Теплое“ в микрорайоне „Инорс“ в Калининском районе ГО город Уфа РБ. По объектам I этапа» (Объекты 7- 9). Победитель конкурса должен будет укрепить берег озера каменной наброской, установить покрытие из террасной доски, перильное ограждение и наружное освещение. Самая дорогая часть — терраса, которую заказчик оценил в 16,3 млн рублей. Профинансирует проект бюджет Уфы.

Работы должны завершиться в течение 30 дней со дня заключение контракта. Приём заявок закончится 8 мая.

Ранее в Уфе разразился скандал из-за липового благоустройства набережной в Сипайлово.

Власти объяснили мнимое благоустройство набережной в Уфе ошибкой
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#Идэль Гумеров#Общество#Город#Уфа#Благоустройство#Госзакупки#Новости Башкирии#Калининский район#Инорс
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