На благоустройство озера Тёплое в Уфе потратят более 38 млн рублей

На сайте госзакупок опубликован конкурс на поиск подрядчика на выполнение работ по объекту: «Благоустройство территории, прилегающей к улице Мушникова и озеру „Теплое“ в микрорайоне „Инорс“ в Калининском районе ГО город Уфа РБ. По объектам I этапа» (Объекты 7- 9). Победитель конкурса должен будет укрепить берег озера каменной наброской, установить покрытие из террасной доски, перильное ограждение и наружное освещение. Самая дорогая часть — терраса, которую заказчик оценил в 16,3 млн рублей. Профинансирует проект бюджет Уфы.