На благоустройство озера Тёплое в Уфе потратят более 38 млн рублей

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
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В Уфе начался поиск подрядчика для благоустройство территории, прилегающей к улице Георгия Мушникова и озеру Тёплое в Инорсе. Управление капитального строительства Уфы оценивает проект в 38,46 млн рублей.
На сайте госзакупок опубликован конкурс на поиск подрядчика на выполнение работ по объекту: «Благоустройство территории, прилегающей к улице Мушникова и озеру „Теплое“ в микрорайоне „Инорс“ в Калининском районе ГО город Уфа РБ. По объектам I этапа» (Объекты 7- 9). Победитель конкурса должен будет укрепить берег озера каменной наброской, установить покрытие из террасной доски, перильное ограждение и наружное освещение. Самая дорогая часть — терраса, которую заказчик оценил в 16,3 млн рублей. Профинансирует проект бюджет Уфы.
Работы должны завершиться в течение 30 дней со дня заключение контракта. Приём заявок закончится 8 мая.
Ранее в Уфе разразился скандал из-за липового благоустройства набережной в Сипайлово.