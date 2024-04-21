Боксёр из Уфы Артур Субханкулов стал чемпионом Европы

Артур Субханкулов родился в 1992 году в Уфе. Он отучился в школе №7, поступил в Башкирский государственный аграрный университет, где получим диплом инженера по землеустройству. Занятия боксом начались в 15 лет, а профессиональная карьера — в 2021 году. В его активе — две бронзовых и две серебряных медали чемпионата Росси. Также Артур Субханкулов является мастером спорта международного класса.