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Боксёр из Уфы одолел бойца из Румынии и стал чемпионом Европы по боксу

Боксёр из Уфы Артур Субханкулов стал чемпионом Европы

21 апреля 2024, 04:47
Фото: Скриншот / https://rusboxing.ru

Боксёр из Уфы одолел бойца из Румынии и стал чемпионом Европы по боксу

Победа далась лишь по итогам 8 раундов.

В ночь с 20 на 21 апреля в уфимском Дворце спорта состоялся поединок за титул чемпиона Европы по версии IBA в весовой категории до 60 кг. За пояс бились россиянин Артур Субханкулов и румын Джеймс Чередж.

По мнению сайта AllBoxing.ru, инициатива в бою была на стороне уфимца. В 5 раунде боксёр из Румынии получил нокдаун. Однако это не сломило Джеймса Череджа — он довёл бой до последнего, восьмого раунда. Выявлять победителя пришлось судьям. Тройка судей единогласно присудила победу Артуру Субханкулову.

По мнению уфимского боксёра, пояс чемпиона Европы — главное достижение в его карьере.

— Я смог завоевать пояс при своих болельщиках. — приводит его слова пресс-службы Федерации бокса России.

Артур Субханкулов родился в 1992 году в Уфе. Он отучился в школе №7, поступил в Башкирский государственный аграрный университет, где получим диплом инженера по землеустройству. Занятия боксом начались в 15 лет, а профессиональная карьера — в 2021 году. В его активе — две бронзовых и две серебряных медали чемпионата Росси. Также Артур Субханкулов является мастером спорта международного класса.

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#Идэль Гумеров#Спорт#Город#Уфа#Новости Башкирии#Бокс#Чемпионат Европы
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