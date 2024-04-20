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Published Сегодня, 04:54

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Updated Сегодня, 04:56

Жители Башкирии делятся фотографиями сияния в небе

Жители Башкирии делятся фотографиями сияния в небе

20 апреля 2024, 04:54
Фото: ufa.sterlegrad.ru
Сразу в нескольких районах республики можно было увидеть необычное природное явление.

Жители сразу нескольких районов Башкирии стали свидетелями северного сияния в региональном формате. Ночное небо Чишминского, Давлекановского, Аургазинского и Буздякского районов окрасилось в необычный, фиолетовый цвет с переливом в синий и серебряный.

По данным специалистов, для республики такого природное явление очень редкое. Появление северного сияния в Башкирии может быть связано с сильными магнитными бурями, в результате которых авроральный овал, зона вокруг Северного полюса, расширяется и спускается на средние широты.

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#Уфа#Новости Башкирии
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