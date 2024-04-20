Жители Башкирии делятся фотографиями сияния в небе

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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Updated Сегодня, 04:56
Жители сразу нескольких районов Башкирии стали свидетелями северного сияния в региональном формате. Ночное небо Чишминского, Давлекановского, Аургазинского и Буздякского районов окрасилось в необычный, фиолетовый цвет с переливом в синий и серебряный.
По данным специалистов, для республики такого природное явление очень редкое. Появление северного сияния в Башкирии может быть связано с сильными магнитными бурями, в результате которых авроральный овал, зона вокруг Северного полюса, расширяется и спускается на средние широты.