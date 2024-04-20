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Posted Сегодня, 04:26

Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

В Уфе водителей массово проверяют инспекторы ДПС

В Уфе водителей массово проверяют инспекторы ДПС

20 апреля 2024, 04:26
Фото: 1MI
Госавтоинспекция проводит спецоперацию.

На протяжении выходных в столице региона сотрудники ГИБДД будут проводить специальные рейды, направленные на водителей, которые нарушают правила перевозки детей и на тех автолюбителей, которые не прочь сеть за руль в состоянии опьянения.

В социальных сетях люди отмечают необходимость подобных мероприятий:

«Молодцы инспекторы. Каждые выходные ловят по несколько пьяных водителей, а ведь это потенциальные убийцы», — написал Сергей Бурлуцкий.

«Когда вижу сотрудников ДПС на городских улицах, мне становится спокойнее, я понимаю, что они следят за порядком. Я сама стараюсь никогда не нарушать и строго соблюдать правила ПДД», — пояснила свою позицию Мария Мингазова.

#Уфа#Новости Башкирии
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