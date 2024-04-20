В Уфе водителей массово проверяют инспекторы ДПС

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
На протяжении выходных в столице региона сотрудники ГИБДД будут проводить специальные рейды, направленные на водителей, которые нарушают правила перевозки детей и на тех автолюбителей, которые не прочь сеть за руль в состоянии опьянения.
В социальных сетях люди отмечают необходимость подобных мероприятий:
«Молодцы инспекторы. Каждые выходные ловят по несколько пьяных водителей, а ведь это потенциальные убийцы», — написал Сергей Бурлуцкий.
«Когда вижу сотрудников ДПС на городских улицах, мне становится спокойнее, я понимаю, что они следят за порядком. Я сама стараюсь никогда не нарушать и строго соблюдать правила ПДД», — пояснила свою позицию Мария Мингазова.