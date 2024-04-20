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Published Сегодня, 04:18

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Updated Сегодня, 05:56

В Уфе в крупном пожаре погибла женщина

В Уфе в крупном пожаре погибла женщина

20 апреля 2024, 04:18
Фото: МЧС России по РБ
Кирпичный дом фактически выгорел дотла.

Накануне вечером в Нижегородке в Уфе произошел крупный пожар. На ул. Благоварская соседи заметили, как от кирпичного дома идет густой дым.

«У меня супруг сразу побежал туда на помощь, как только заметил пожар, а меня попросил вызвать МЧС. Я позвонила в 112, все рассказала и тоже побежала на пожар. Там уже вся улица собралась. Люди пытались, как-то сами тушить, но бесполезно. К дому близко было не подойти», — рассказала местная жительница изданию «Мксеть».

По данным МЧС, открытым огнем горела крыша частного дома на площади 150 кв. м. Пожар оперативно локализовали и ликвидировали. Однако не обошлось без жертв. От продуктов горения скончалась 62-летняя хозяйка дома. Ее тело нашли внутри строения.

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#Уфа#Новости Башкирии
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