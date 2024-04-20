В Уфе в крупном пожаре погибла женщина

По данным МЧС, открытым огнем горела крыша частного дома на площади 150 кв. м. Пожар оперативно локализовали и ликвидировали. Однако не обошлось без жертв. От продуктов горения скончалась 62-летняя хозяйка дома. Ее тело нашли внутри строения.