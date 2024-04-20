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В Уфе ищут судью Верховного Суда Башкирии

В Уфе ищут судью Верховного Суда Башкирии

20 апреля 2024, 04:41
Фото: mkset.ru
Чтобы устроиться на вакансию, необходимо иметь редкие компетенции.

Квалификационная коллегия судей Республики Башкортостан объявляет об открытии вакансии на должность судьи Верховного Суда. Сообщается, что последний день приема документов — это 20 мая 2024 года.

По словам специалистов, чтобы стать судьей Верховного суда региона необходимо быть гражданином России достигшим 30 лет и самое главное, нужно иметь опыт работы в юриспруденции не менее семи лет.

Заявления и документы принимаются от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг с 09.30 до 17.00, в пятницу — с 09.30 до 16.00, по адресу: 450011, г. Уфа, ул. Пушкина, 88, каб. № 311.

Справки по телефону: 8 (347) 279-14-19.

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#Уфа#Новости Башкирии
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