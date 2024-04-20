В Уфе ищут судью Верховного Суда Башкирии

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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Updated Сегодня, 04:43
Квалификационная коллегия судей Республики Башкортостан объявляет об открытии вакансии на должность судьи Верховного Суда. Сообщается, что последний день приема документов — это 20 мая 2024 года.
По словам специалистов, чтобы стать судьей Верховного суда региона необходимо быть гражданином России достигшим 30 лет и самое главное, нужно иметь опыт работы в юриспруденции не менее семи лет.
Заявления и документы принимаются от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг с 09.30 до 17.00, в пятницу — с 09.30 до 16.00, по адресу: 450011, г. Уфа, ул. Пушкина, 88, каб. № 311.
Справки по телефону: 8 (347) 279-14-19.