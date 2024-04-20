В Уфе ищут судью Верховного Суда Башкирии

Заявления и документы принимаются от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг с 09.30 до 17.00, в пятницу — с 09.30 до 16.00, по адресу: 450011, г. Уфа, ул. Пушкина, 88, каб. № 311.