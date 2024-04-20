В Нефтекамске прошел масштабный рейд инспекторов ГИБДД против детей и подростков

По словам специалистов, у молодежи популярны питбайки, это маленькие спортивные мотоциклы на которых можно ездить только на специально подготовленных трассах. Но подростки выезжают на них на городские улицы и создают массу аварийных ситуаций, так как они не знают элементарных правил дорожного движения.