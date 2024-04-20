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Updated Сегодня, 12:43

В Башкирии полицейские устроили облаву на детей и подростков

В Нефтекамске прошел масштабный рейд инспекторов ГИБДД против детей и подростков

20 апреля 2024, 12:41
Фото: 1MI

В Башкирии полицейские устроили облаву на детей и подростков

Полицейские искали необычных нарушителей дорожного движения.

Газета «Красное Знамя» сообщает о масштабном рейде Госавтоинспекции в Нефтекамске. Инспекторы ГИБДД, совместно с сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних устроили по всему городу облавы на детей и подростках катающихся на мопедах, питбайках и мотоциклах.

В мероприятии участвовали сразу 10 экипажей ГИБДД. Первых подростков 16 и 17 лет задержали на перекрестке ул. Социалистическая и Нефтяников. Оба были без водительских удостоверений. Следом задержали малолетнего лихача в микрорайоне Восточный.

По словам специалистов, у молодежи популярны питбайки, это маленькие спортивные мотоциклы на которых можно ездить только на специально подготовленных трассах. Но подростки выезжают на них на городские улицы и создают массу аварийных ситуаций, так как они не знают элементарных правил дорожного движения.

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#Башкирия#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии
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