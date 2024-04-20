В конце мая в Уфе откроется музей музыки имени Шаляпина

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Updated Сегодня, 09:47
Глава региона сообщил, что музей имени великого оперного певца расположен на ул. Свердлова. На данный момент там заканчиваются работы по косметическому ремонту и оснащению экспозиций. Проектирование музея длилось почти год. Торжественное открытие запланировано на 24 мая 2024 года.
«У нас получился целый музейный квартал. Рядом — музей полярников им. Альбанова, чуть подальше — художественный музей им. Нестерова, дом-музей Мажита Гафури и другие. Будем развивать эту территорию дальше, посмотрим, какие еще объекты культурного наследия здесь есть. Такого места очень не хватало Уфе, и здорово, что оно у нас появилось», — отметил Радий Хабиров.