В конце мая в Уфе откроется музей музыки имени Шаляпина

Глава региона сообщил, что музей имени великого оперного певца расположен на ул. Свердлова. На данный момент там заканчиваются работы по косметическому ремонту и оснащению экспозиций. Проектирование музея длилось почти год. Торжественное открытие запланировано на 24 мая 2024 года.