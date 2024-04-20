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Published Сегодня, 07:13

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Updated Сегодня, 07:15

Темпы паводка в Уфе снизились

Темпы паводка в Уфе снизились

20 апреля 2024, 07:13
Фото: 1MI
Вода в реках окружающих столицу Башкирии приостановила подъем.

Управление гражданской защиты Уфы сообщает об уровне паводковых вод в реках рядом с городом. За прошедшие сутки уровень поднялся только в Белой и Уфе. По состоянию на утро 20.04.2024 г., уровень воды в р. Белой составляет 579 см, в р. Уфе — 541 см, в р. Дёме — 663 см.

За сутки новых случаев подтопления не зафиксировано. На контроле остаются те же участки, что и накануне.

Напоминаем, что актуальную паводковую обстановку можно узнать в ЕДДС г. Уфы по тел. 279-90-00.

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#Уфа#Новости Башкирии
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