Темпы паводка в Уфе снизились

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Управление гражданской защиты Уфы сообщает об уровне паводковых вод в реках рядом с городом. За прошедшие сутки уровень поднялся только в Белой и Уфе. По состоянию на утро 20.04.2024 г., уровень воды в р. Белой составляет 579 см, в р. Уфе — 541 см, в р. Дёме — 663 см.
За сутки новых случаев подтопления не зафиксировано. На контроле остаются те же участки, что и накануне.
Напоминаем, что актуальную паводковую обстановку можно узнать в ЕДДС г. Уфы по тел. 279-90-00.