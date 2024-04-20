Темпы паводка в Уфе снизились

Управление гражданской защиты Уфы сообщает об уровне паводковых вод в реках рядом с городом. За прошедшие сутки уровень поднялся только в Белой и Уфе. По состоянию на утро 20.04.2024 г., уровень воды в р. Белой составляет 579 см, в р. Уфе — 541 см, в р. Дёме — 663 см.