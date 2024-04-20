Студентка из Нефтекамска хотела стать богатой и отдала 1 миллион 300 тысяч рублей

Девушка прошла собеседование с аналитиком финансовой компании и он убедил вложить небольшую сумму, проценты от вложенных денег в виртуальном кабинете сразу же пошли вверх. Мужчина убедил ее, что у нее талант инвестора и предложил внести боле крупную сумму. Она взяла в кредит на 778 тысяч рублей и еще 445 тысяч заняла у подруги. Когда все деньги были перечислены в «инвестиции», а консультант, поняв, что у нее больше нет, пропал, девушка поняла, что ее обманули. Она обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело.