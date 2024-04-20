Студентка из Нефтекамска хотела стать богатой и отдала 1 миллион 300 тысяч рублей

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Пресс-служба МВД по РБ рассказала грустную историю 19-летней студентки из Нефтекамска. Девушка искала работу и зарегистрировалась на популярном сайте по поиску занятости. После небольшой сортировки она остановилась на должности «Модератор телеграмм-канала» и оставила заявку. С ней созвонился якобы работодатель и рассказал, что в Нефтекамске эта вакансия занята, но можно быстро и много заработать, если немного вложить денег в инвестиции в ценные бумаги.
Девушка прошла собеседование с аналитиком финансовой компании и он убедил вложить небольшую сумму, проценты от вложенных денег в виртуальном кабинете сразу же пошли вверх. Мужчина убедил ее, что у нее талант инвестора и предложил внести боле крупную сумму. Она взяла в кредит на 778 тысяч рублей и еще 445 тысяч заняла у подруги. Когда все деньги были перечислены в «инвестиции», а консультант, поняв, что у нее больше нет, пропал, девушка поняла, что ее обманули. Она обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело.