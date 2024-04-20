Из-за аномально жаркой погоды уфимские спасатели выпустили предупреждение

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
Согласно данным Башгидрометцентра в Уфе сегодня ожидается до +28 градусов, завтра +27. Ветер слабый. Такая погода для апреля нехарактерная и является аномальной, чтобы избежать неприятностей УГЗ Уфы просит соблюдать три несложных правила.
Первое
Спасатели просят строго соблюдать правила пожарной безопасности. Особенно на природе при выезде на шашлыки. Вокруг везде сухая трава, одной искры достаточно, чтобы она загорелась.
Второе
Горожан просят следить за детьми и не оставлять окна открытыми. Ежегодно с наступлением теплой погоды в Уфе регистрируются случаи выпадения детей из окна. Москитная сетка не рассчитана на вес ребенка, едва он на нее облокотиться и она сразу же вылетит.
И третье
Несмотря на жару открывать купальный сезон сейчас нельзя. Половодье не ушло, вода грязная, холодная, на реках сильное течение. Любая попытка искупаться, чревата трагедией.