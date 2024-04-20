Из-за аномально жаркой погоды уфимские спасатели выпустили предупреждение

Горожан просят следить за детьми и не оставлять окна открытыми. Ежегодно с наступлением теплой погоды в Уфе регистрируются случаи выпадения детей из окна. Москитная сетка не рассчитана на вес ребенка, едва он на нее облокотиться и она сразу же вылетит.