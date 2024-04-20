mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

Главный госавтоинспектор Башкирии назвал число пьяных водителей пойманных за сутки

Главный госавтоинспектор Башкирии назвал число пьяных водителей пойманных за сутки

20 апреля 2024, 07:23
В республике стартовали рейдовые мероприятия по усилению работы по нетрезвым водителям.

По словам Владимира Севастьянова, за сутки Госавтоинспекцией были обнаружены и отстранены от вождения 56 жителей республики, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, 7 граждан поймали с этим нарушением повторно и им сейчас грозит уголовное наказание.

Появились кадры аварии с пятью погибшими под Уфой
Узнать подробнее

Также инспекторы ГИБДД уделяли внимание грубым нарушениям ПДД. Было составлено более 1.6 тыс протоколов, среди которых 36 фактов выезда на встречку.

Сообщить о фактах грубого нарушения ПДД водителями или пешеходами, находящимися в состоянии опьянения можно по телефону МВД по РБ: Также в мессенджере телеграм @GIBDDRB_02bot

Читайте также:
Столкнулись 11 машин: в Уфе произошло второе за день крупное ДТП
#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии
Подпишитесь
Из-за аномально жаркой погоды уфимские спасатели выпустили предупреждение
Сегодня, 05:37
В Уфе ищут судью Верховного Суда Башкирии
Сегодня, 04:41
В Уфе водителей массово проверяют инспекторы ДПС
Сегодня, 04:26
В Уфе в крупном пожаре погибла женщина
Сегодня, 04:18
Пожар на подстанции «Пионерская» в Башкирии мог быть вызван коротким замыканием
Сегодня, 05:15
Жители Башкирии делятся фотографиями сияния в небе
Сегодня, 04:54
"