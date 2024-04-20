Главный госавтоинспектор Башкирии назвал число пьяных водителей пойманных за сутки

По словам Владимира Севастьянова, за сутки Госавтоинспекцией были обнаружены и отстранены от вождения 56 жителей республики, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, 7 граждан поймали с этим нарушением повторно и им сейчас грозит уголовное наказание.