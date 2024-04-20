Главный госавтоинспектор Башкирии назвал число пьяных водителей пойманных за сутки

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
По словам Владимира Севастьянова, за сутки Госавтоинспекцией были обнаружены и отстранены от вождения 56 жителей республики, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, 7 граждан поймали с этим нарушением повторно и им сейчас грозит уголовное наказание.
Также инспекторы ГИБДД уделяли внимание грубым нарушениям ПДД. Было составлено более 1.6 тыс протоколов, среди которых 36 фактов выезда на встречку.
Сообщить о фактах грубого нарушения ПДД водителями или пешеходами, находящимися в состоянии опьянения можно по телефону МВД по РБ: Также в мессенджере телеграм @GIBDDRB_02bot