Внешнеторговый оборот Башкирии и Турции вырос на 83,6%

Posted 19 апреля, 10:08
Published 19 апреля, 10:08
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
— Положительную динамику продолжает демонстрировать показатель экспорта. По результатам 2023 года объем экспортных поставок из нашей республики в Турцию увеличился на 123,2% в сравнении с 2022 годом, а по данным за январь 2024 года — в два раза. Основными направлениями сотрудничества по части экспорта, обладающими значительными перспективами, мы считаем поставки продукции химической, нефтехимической, деревообрабатывающей промышленностей, металлургии, а также товаров агропромышленного комплекса, — рассказала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Маргарита Болычева.
Уточняется, что среди стран — контрагентов Башкирии Турция заняла второе место. В соседнюю страну поставляют минеральные продукты, продукцию химической промышленности, продовольственные товары и сырье, древесину и целлюлозно-бумажные изделия, а также металлы и машиностроительную продукцию. При этом в республику поступает каучук, текстиль и текстильные изделия, а также обувь.
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» направлен на выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства.