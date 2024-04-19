Внешнеторговый оборот Башкирии и Турции вырос на 83,6%

— Положительную динамику продолжает демонстрировать показатель экспорта. По результатам 2023 года объем экспортных поставок из нашей республики в Турцию увеличился на 123,2% в сравнении с 2022 годом, а по данным за январь 2024 года — в два раза. Основными направлениями сотрудничества по части экспорта, обладающими значительными перспективами, мы считаем поставки продукции химической, нефтехимической, деревообрабатывающей промышленностей, металлургии, а также товаров агропромышленного комплекса, — рассказала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Маргарита Болычева.