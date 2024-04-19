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Posted 19 апреля, 10:08

Published 19 апреля, 10:08

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Внешнеторговый оборот Башкирии и Турции вырос на 83,6%

Внешнеторговый оборот Башкирии и Турции вырос на 83,6%

19 апреля 2024, 10:08
Фото: 1MI
Взаимный товарооборот между Башкирией и Турцией по итогам января 2024 года вырос на 83,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это стало возможным благодаря мероприятиям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

— Положительную динамику продолжает демонстрировать показатель экспорта. По результатам 2023 года объем экспортных поставок из нашей республики в Турцию увеличился на 123,2% в сравнении с 2022 годом, а по данным за январь 2024 года — в два раза. Основными направлениями сотрудничества по части экспорта, обладающими значительными перспективами, мы считаем поставки продукции химической, нефтехимической, деревообрабатывающей промышленностей, металлургии, а также товаров агропромышленного комплекса, — рассказала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Маргарита Болычева.

Уточняется, что среди стран — контрагентов Башкирии Турция заняла второе место. В соседнюю страну поставляют минеральные продукты, продукцию химической промышленности, продовольственные товары и сырье, древесину и целлюлозно-бумажные изделия, а также металлы и машиностроительную продукцию. При этом в республику поступает каучук, текстиль и текстильные изделия, а также обувь.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» направлен на выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства.

#Андрей Королев#Экономика#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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