Весна-2024: основные модные тренды, которые стоит воплотить в своем гардеробе

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Пантоновский институт продолжает вдохновляться глубоким бордово-фиолетовым оттенком, а также рекомендует использовать нейтральные цвета и металлические оттенки. Популярность пастельных оттенков остается высокой, а новым трендом весны становится яркий желтый цвет, который останется актуальным и летом.
Цвет, который ассоциируется с теплом и энергией солнца. Смелые женщины могут смело выбрать полностью желтый образ, так как этот цвет гармоничен и выразителен. Одежда в желтых оттенках может привлечь внимание на мероприятии и подчеркнуть вашу индивидуальность.
Желтый цвет — отличный выбор для вещей-акцентов. Выпускницы и даже невесты могут обратить на себя внимание в желтом платье, которое точно не останется незамеченным.
Чтобы адаптировать желтую вещь к стритстайлу, можно использовать прием «дресс-даун», дополнив образ непринужденными вещами-компаньонами, такими как текстильные эспадрильи и джинсовая куртка.
Повседневные вещи в желтом цвете добавят яркости и свежести в весенний гардероб. Пальто или объемный кардиган в желтом оттенке будут отлично сочетаться с романтичным платьем, классическими брюками или штанами-карго.
Всё еще не отпускает. Фиолетовые оттенки аккуратно проникают в офисную среду, предлагая альтернативу традиционным бежевым, серым и коричневым цветам. Можно создать образ, используя разные оттенки фиолетового или сочетая его с другими родственными тонами.
Фиолетовый гармонично сочетается с зеленым, желтым, розовым и многими другими цветами. Комбинация с молочным, кремовым и белым придает образу свежий и молодежный вид.
Примером удачного сочетания тонов и фактур является образ с вязаным платьем и объемным трикотажным кардиганом. Раньше считалось, что сочетание разных видов трикотажа не рекомендуется, но сегодня это правило устарело. Комбинирование родственных актуальных цветов подчеркивает хороший вкус и стремление к совершенству в композиции.
В центре внимания здесь необычные плиссированные брюки в омбре с доминированием яркого маджентового оттенка. Этот неординарный элемент требует сочетания с подходящими дополнениями, такими как топ и другие аксессуары в красной гамме. Маджента — яркий цвет, который можно использовать не только в одной детали, например, сочетая однотонную блузу с принтовыми брюками в том же оттенке.
Другой интересный подход — использовать компаньонов в оттенках других цветов, но с схожей цветовой температурой, таких как бирюзовый, холодный желтый, фиолетовый, изумрудный или красный.
Металлические оттенки, которые стали популярными в конце 2010-х, но затем были незаслуженно отодвинуты на задний план, сегодня вновь возвращаются в моду. Некоторые стилисты даже пытались объявить их антитрендами, но сейчас металлические цвета продолжают свое триумфальное шествие по городским улицам.
Металлические оттенки могут быть уместными и в светлое время суток, если правильно сбалансировать композицию. Например, серебристый костюм можно дополнить спокойным серым пиджаком и базовой обувью, чтобы снизить градус торжественности.
Если вы хотите добавить немного металлического блеска в свой образ, можно обратить внимание на металлизированную пряжу в составе одежды, например, в объемном кардигане.
Цвета металлики также актуальны для верхней весенней одежды. Сегодня можно смело носить кожаные куртки 3-4-летней давности, если они имеют правильный свободный крой. Если вы хотите что-то новое и оригинальное, обратите внимание на тисненую кожу или экокожу с принтом под страуса или рептилию. Для дополнения таких вещей можно выбрать базовые детали, такие как светлые джинсы или брюки.
Несмотря на то, что весна время перемен, в уличных трендах у нас много старого.