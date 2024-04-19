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Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Всё, что в моде уже этой весной

Весна-2024: основные модные тренды, которые стоит воплотить в своем гардеробе

19 апреля 2024, 09:52
Фото: Изображение Midjourney
Всё, что в моде уже этой весной
Модные дома уже представили свои коллекции, демонстрирующие основные тренды, которые будут популярны в следующем сезоне. Если вы хотите обновить свой гардероб, читайте наш материал.

Цвет весны

Пантоновский институт продолжает вдохновляться глубоким бордово-фиолетовым оттенком, а также рекомендует использовать нейтральные цвета и металлические оттенки. Популярность пастельных оттенков остается высокой, а новым трендом весны становится яркий желтый цвет, который останется актуальным и летом.

Солнечный желтый

Цвет, который ассоциируется с теплом и энергией солнца. Смелые женщины могут смело выбрать полностью желтый образ, так как этот цвет гармоничен и выразителен. Одежда в желтых оттенках может привлечь внимание на мероприятии и подчеркнуть вашу индивидуальность.

Желтый цвет — отличный выбор для вещей-акцентов. Выпускницы и даже невесты могут обратить на себя внимание в желтом платье, которое точно не останется незамеченным.

Чтобы адаптировать желтую вещь к стритстайлу, можно использовать прием «дресс-даун», дополнив образ непринужденными вещами-компаньонами, такими как текстильные эспадрильи и джинсовая куртка.

Повседневные вещи в желтом цвете добавят яркости и свежести в весенний гардероб. Пальто или объемный кардиган в желтом оттенке будут отлично сочетаться с романтичным платьем, классическими брюками или штанами-карго.

Желтый — цвет сезонаЖелтый — цвет сезона
Желтый — цвет сезона
Фото: Изображение Midjourney

Фиолетовый и лаванда

Всё еще не отпускает. Фиолетовые оттенки аккуратно проникают в офисную среду, предлагая альтернативу традиционным бежевым, серым и коричневым цветам. Можно создать образ, используя разные оттенки фиолетового или сочетая его с другими родственными тонами.

Фиолетовый гармонично сочетается с зеленым, желтым, розовым и многими другими цветами. Комбинация с молочным, кремовым и белым придает образу свежий и молодежный вид.

Примером удачного сочетания тонов и фактур является образ с вязаным платьем и объемным трикотажным кардиганом. Раньше считалось, что сочетание разных видов трикотажа не рекомендуется, но сегодня это правило устарело. Комбинирование родственных актуальных цветов подчеркивает хороший вкус и стремление к совершенству в композиции.

Лавандовый всё ещё в трендеЛавандовый всё ещё в тренде
Лавандовый всё ещё в тренде
Фото: Изображение Midjourney

Маджента

В центре внимания здесь необычные плиссированные брюки в омбре с доминированием яркого маджентового оттенка. Этот неординарный элемент требует сочетания с подходящими дополнениями, такими как топ и другие аксессуары в красной гамме. Маджента — яркий цвет, который можно использовать не только в одной детали, например, сочетая однотонную блузу с принтовыми брюками в том же оттенке.

Другой интересный подход — использовать компаньонов в оттенках других цветов, но с схожей цветовой температурой, таких как бирюзовый, холодный желтый, фиолетовый, изумрудный или красный.

Яркие цвета снова с намиЯркие цвета снова с нами
Яркие цвета снова с нами
Фото: Изображение Midjourney

Металлик

Металлические оттенки, которые стали популярными в конце 2010-х, но затем были незаслуженно отодвинуты на задний план, сегодня вновь возвращаются в моду. Некоторые стилисты даже пытались объявить их антитрендами, но сейчас металлические цвета продолжают свое триумфальное шествие по городским улицам.

Металлические оттенки могут быть уместными и в светлое время суток, если правильно сбалансировать композицию. Например, серебристый костюм можно дополнить спокойным серым пиджаком и базовой обувью, чтобы снизить градус торжественности.

Если вы хотите добавить немного металлического блеска в свой образ, можно обратить внимание на металлизированную пряжу в составе одежды, например, в объемном кардигане.

Цвета металлики также актуальны для верхней весенней одежды. Сегодня можно смело носить кожаные куртки 3-4-летней давности, если они имеют правильный свободный крой. Если вы хотите что-то новое и оригинальное, обратите внимание на тисненую кожу или экокожу с принтом под страуса или рептилию. Для дополнения таких вещей можно выбрать базовые детали, такие как светлые джинсы или брюки.

Металлик больше не антитрендМеталлик больше не антитренд
Металлик больше не антитренд
Фото: Изображение Midjourney

Одежда

Несмотря на то, что весна время перемен, в уличных трендах у нас много старого.

  1. Многослойность: комбинирование разных слоев одежды, чтобы создать интересный и стильный образ. Например, можно надеть свитер поверх блузки, а затем добавить кардиган или жакет.
  2. Усложненный тренч: стильные и детализированные варианты классического тренча. Он может включать в себя необычные детали, такие как вышивка, аппликации, яркие цвета или нестандартные крои.
  3. Бельевой стиль: элементов белья в повседневной одежде. Например, можно носить кружевные топы или бюстгальтеры в качестве верхней одежды, или комбинировать прозрачные ткани с более плотными материалами.
  4. Низкая талия: несмотря на то, что некоторые могут считать низкую талию устаревшей, она снова в моде. Этот тренд включает в себя ношение брюк, юбок или платьев с низко сидящим поясом, что создает эффект длинных ног и подчеркивает талию.
  5. Стиль 1990-х и 2010-х: модные тенденции из 90-х уже давно с нами, но теперь мы потихоньку входим в эру 10-х. А значит мы продолжаем носить широкие джинсы, свитера с воротником-поло, кеды, но к ним добавляем элементы гранж-стиля, такие как рваные джинсы или футболки с надписями.
  6. Объемный верх: чем страннее, тем круче. Все мы видели выходы звезд в огромной куртке и шортах.
  7. Кожа: вечный тренд, который никогда не выходит из моды. Это могут быть в виде кожаных юбок, брюк, курток или сумок. Кожа придает образу рок-н-ролльный шарм и добавляет стильности.
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#Ольга Харина#Общество#Весна#Одежда#Мода#Тренд
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