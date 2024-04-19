Весна-2024: основные модные тренды, которые стоит воплотить в своем гардеробе

В центре внимания здесь необычные плиссированные брюки в омбре с доминированием яркого маджентового оттенка. Этот неординарный элемент требует сочетания с подходящими дополнениями, такими как топ и другие аксессуары в красной гамме. Маджента — яркий цвет, который можно использовать не только в одной детали, например, сочетая однотонную блузу с принтовыми брюками в том же оттенке.