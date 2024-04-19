В Уфе врачи спасли пациентке жизнь после 15 случаев остановки сердца

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
В уфимской больнице №18 врачи отделения реанимации и интенсивной терапии спасли жизнь женщине после тяжелой аритмии. По информации пресс-службы медучреждения, 72-летняя женщина была доставлена в отделение с тяжелым инфарктом миокарда. Пациентка находилась на грани жизни и смерти в течение 48 часов, но благодаря усилиям врачей удалось справиться с кардиогенным шоком, применяя медикаментозную терапию и неинвазивную вентиляцию легких. Однако на этом испытания для женщины не закончились. Вскоре у пациентки произошла остановка сердца.
«Повезло, что в этот момент врачи были рядом, у ее постели. 27 минут реаниматологи и кардиологи проводили сердечно-легочную реанимацию, 27 минут собственными руками вытаскивали женщину с того света. И у них все получилось! Более того, несмотря на продолжительность реанимационных мероприятий, врачам-реаниматологам удалось в полной мере восстановить сознание и адекватность пациентки», — прокомментировали ситуацию специалисты больницы №18.
В течение пяти дней после остановки сердца у женщины произошло еще 14 эпизодов фибрилляции желудочков различной продолжительности, что фактически является клинической смертью, требующей последующей дефибрилляции. Доктора смело боролись с одним из самых редких случаев осложнений после инфаркта миокарда — так называемым «электрическим штормом».
«Электрический шторм — это проявление тяжелой жизнеугрожающей аритмии, при котором приступы фибрилляции желудочков происходят один за другим. Без своевременно оказанной помощи такие пациенты умирают», — рассказали врачи.
Пациентка была помещена в медикаментозную кому для стабилизации состояния и защиты головного мозга. В то же время параллельно проводилась медикаментозная терапия для лечения аритмии. Благодаря самоотверженной работе врачей пациентка выжила.
«Браво врачам! Ведь пациентка в возрасте уже. Отстояли её жизнь, просто низкий поклон талантливым профессионалам», «Спасибо большое медицинскому персоналу 18 больницы, они сотворили чудо. Вот что значит работать по призванию. Золотые руки, золотые сердца», «Мастера, профи, горжусь нашей медициной. Кардиологи, реаниматологи лучшие в Башкирии! Желаю пациентке скорейшего выздоровления и чтобы сердце больше не подводило», — делятся впечатлениями жители республики.
Как известно, сейчас здоровью женщины ничего не угрожает. Кроме того, счастливицу уже отпустили домой.