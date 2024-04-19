В Уфе врачи спасли пациентке жизнь после 15 случаев остановки сердца

В уфимской больнице №18 врачи отделения реанимации и интенсивной терапии спасли жизнь женщине после тяжелой аритмии. По информации пресс-службы медучреждения, 72-летняя женщина была доставлена в отделение с тяжелым инфарктом миокарда. Пациентка находилась на грани жизни и смерти в течение 48 часов, но благодаря усилиям врачей удалось справиться с кардиогенным шоком, применяя медикаментозную терапию и неинвазивную вентиляцию легких. Однако на этом испытания для женщины не закончились. Вскоре у пациентки произошла остановка сердца.