В Уфе объявили о начале речных перевозок

Все речные суда, подготовленные к работе, соответствуют нормам и имеют техническую готовность. Пять единиц самоходного флота покинули ремонтно-отстойный пункт и направились на переправы. За день там пройдут подготовительные работы на местах, а уже завтра они примут первых пассажиров.