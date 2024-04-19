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Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

В Уфе объявили о начале речных перевозок

В Уфе объявили о начале речных перевозок

19 апреля 2024, 13:59
Фото: Мэрия Уфы
С предстоящей субботы, 20 апреля, в Уфе стартуют речные маршруты.

Навигация начнется для паромных переправ «Трамплин», «Сипайлово», «Дудкино», «Козарез» и внутригородского маршрута водного транспорта общего пользования «Сипайлово» — «Зеленый мыс» — «Сипайлово». Переправа «ДОК — грузопассажирская» и «Князевская» планируют работать, когда уровень воды придет в безопасное состояние. Это нужно, чтобы загружать и выгружать машины.

Все речные суда, подготовленные к работе, соответствуют нормам и имеют техническую готовность. Пять единиц самоходного флота покинули ремонтно-отстойный пункт и направились на переправы. За день там пройдут подготовительные работы на местах, а уже завтра они примут первых пассажиров.

Нынешняя навигация для службы речных переправ Уфы 78-я. Речной транспорт пользуется популярностью, а жители и гости города ждали ее начала, ведь этот способ передвижения помогает существенно сократить время в пути.

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#Марина Шорина#Общество#Уфа
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