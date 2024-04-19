В Уфе объявили о начале речных перевозок

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Навигация начнется для паромных переправ «Трамплин», «Сипайлово», «Дудкино», «Козарез» и внутригородского маршрута водного транспорта общего пользования «Сипайлово» — «Зеленый мыс» — «Сипайлово». Переправа «ДОК — грузопассажирская» и «Князевская» планируют работать, когда уровень воды придет в безопасное состояние. Это нужно, чтобы загружать и выгружать машины.
Все речные суда, подготовленные к работе, соответствуют нормам и имеют техническую готовность. Пять единиц самоходного флота покинули ремонтно-отстойный пункт и направились на переправы. За день там пройдут подготовительные работы на местах, а уже завтра они примут первых пассажиров.
Нынешняя навигация для службы речных переправ Уфы 78-я. Речной транспорт пользуется популярностью, а жители и гости города ждали ее начала, ведь этот способ передвижения помогает существенно сократить время в пути.