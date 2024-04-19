В этом году центр инжиниринга Башкирии оказал поддержку 27 предпринимателям

Posted 19 апреля, 07:54
Published 19 апреля, 07:54
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Услуги в проведении сертификации, декларировании, аттестации продукции, иных услуг, включая проведение исследований, испытаний и оценок, получили 13 предпринимателей. Девяти субъектам малого и среднего бизнеса оказали комплексную помощь в получении маркетинговых услуг и повышении производительности труда. Пяти предпринимателям посодействовали в проведении патентных исследований по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности.
— Региональный центр инжиниринга входит в инфраструктуру государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Башкортостана и оказывает содействие компаниям, которые нуждаются в профессиональной помощи в решении инженерных задач, связанных с созданием или совершенствованием продукции, систем и процессов. В этом году РЦИ планирует оказать поддержку почти 170 предпринимателям региона, — отметил министр предпринимательства и туризма региона Рустем Афзалов.
Цель нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.