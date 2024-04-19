В этом году центр инжиниринга Башкирии оказал поддержку 27 предпринимателям

— Региональный центр инжиниринга входит в инфраструктуру государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Башкортостана и оказывает содействие компаниям, которые нуждаются в профессиональной помощи в решении инженерных задач, связанных с созданием или совершенствованием продукции, систем и процессов. В этом году РЦИ планирует оказать поддержку почти 170 предпринимателям региона, — отметил министр предпринимательства и туризма региона Рустем Афзалов.