В башкирском городе Белорецке река вышла из берегов

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
В Башкирии на номер «112» за сутки поступило 9 обращений о подтоплении из-за паводка. Об этом рассказала пресс-служба госкомитета республики по ЧС. За весь сезон половодья граждане сообщили о 940 случаях.
Спасатели перечислили самые тревожные участки борьбы с паводками. Выше всего уровень воды поднялся в следующих местах:
В Уфе ситуация следующая — до выхода реки Белой на пойму возле Монумента Дружбы остаётся 6 сантиметров, а до выхода на пойму реки Уфы возле Шакши почти 3 метра.