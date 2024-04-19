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Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Спасатели рассказали о случаях подтопления в Башкирии

В башкирском городе Белорецке река вышла из берегов

19 апреля 2024, 06:05
Фото: Идэль Гумеров / mkset.ru

Спасатели рассказали о случаях подтопления в Башкирии

Названы районы, в которых вода сильнее всего поднялась за сутки.

В Башкирии на номер «112» за сутки поступило 9 обращений о подтоплении из-за паводка. Об этом рассказала пресс-служба госкомитета республики по ЧС. За весь сезон половодья граждане сообщили о 940 случаях.

Спасатели перечислили самые тревожные участки борьбы с паводками. Выше всего уровень воды поднялся в следующих местах:

  • Река Белая — деревня Верхнебиккузино, Кугарчинский район: за сутки вода поднялась на 57 сантиметров, текущий уровень — 251 сантиметров, уровень выхода реки на пойму — 500 сантиметров.
  • Река Нура — город Белорецк, Белорецкий район: за сутки вода поднялась на 57 сантиметров, текущий уровень — 242 сантиметров, уровень выхода реки на пойму достигнут.
  • Река Белая — село Бугульчан, Куюргазинский район: за сутки вода поднялась на 42 сантиметров, текущий уровень — 272 сантиметра, уровень выхода реки на пойму — 447 сантиметра.
  • Река Белая — село Ломовка, Белорецкий район: за сутки вода поднялась на 17 сантиметров, текущий уровень — 242 сантиметра, уровень выхода реки на пойму — 260 сантиметров.
  • Река Белая — село Тирлян, Белорецкий район: за сутки вода поднялась на 17 сантиметров, текущий уровень — 256 сантиметров, уровень выхода реки на пойму — 359 сантиметров.

В Уфе ситуация следующая — до выхода реки Белой на пойму возле Монумента Дружбы остаётся 6 сантиметров, а до выхода на пойму реки Уфы возле Шакши почти 3 метра.

Известно, когда паводок в Башкирии достигнет пиковых значений
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#Идэль Гумеров#Общество#Уфа#Паводок#Новости Башкирии#Половодье#Белорецк#Белорецкий район
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