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Posted 19 апреля, 08:00

Published 19 апреля, 08:00

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

В Башкирию поступили новые лесопатрульные автомобили

В Башкирию поступили новые лесопатрульные автомобили

19 апреля 2024, 08:00
Фото: 1MI
Лесопатрульные автомобили появились в межрайонных территориальных отделах Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан благодаря национальному проекту «Экология».

Всего закуплено восемь единиц лесопатрульной техники повышенной проходимости: шесть автомобилей марки LADA Niva Legend и две LADA Niva Travel. Машины получили представители Стерлитамакского, Абзелиловского, Дуванского, Уфимского, Бирского, Белорецкого отделов. Лесохозяйственная техника помогает содержать, защищать, заготавливать и первично обрабатывать лесной массив. Всего с 2019 по 2023 год в регионе было приобретено 989 тракторов, лесопосадочных машин, автомобилей высокой проходимости, культиваторов и других видов техники и оборудования.

— Автомобили предназначены для патрулирования лесов, охраны их от нарушителей, и в то же время они будут эксплуатироваться для охраны лесов от пожаров. Отрадно, что мы проводим вручение этой техники непосредственно перед началом пожароопасного сезона. Обновление материально-технической базы подведомственных учреждений министерства имеет немаловажный фактор. С получением данных автомобилей сотрудники лесной охраны пополнили свой арсенал новой высокопроходимой техникой, которая будет служить на благо наших башкирских лесов, — отметил министр лесного хозяйства Башкирии Марат Шарафутдинов.

Нацпроект «Экология» нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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