В Башкирию поступили новые лесопатрульные автомобили

Posted 19 апреля, 08:00
Published 19 апреля, 08:00
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Всего закуплено восемь единиц лесопатрульной техники повышенной проходимости: шесть автомобилей марки LADA Niva Legend и две LADA Niva Travel. Машины получили представители Стерлитамакского, Абзелиловского, Дуванского, Уфимского, Бирского, Белорецкого отделов. Лесохозяйственная техника помогает содержать, защищать, заготавливать и первично обрабатывать лесной массив. Всего с 2019 по 2023 год в регионе было приобретено 989 тракторов, лесопосадочных машин, автомобилей высокой проходимости, культиваторов и других видов техники и оборудования.
— Автомобили предназначены для патрулирования лесов, охраны их от нарушителей, и в то же время они будут эксплуатироваться для охраны лесов от пожаров. Отрадно, что мы проводим вручение этой техники непосредственно перед началом пожароопасного сезона. Обновление материально-технической базы подведомственных учреждений министерства имеет немаловажный фактор. С получением данных автомобилей сотрудники лесной охраны пополнили свой арсенал новой высокопроходимой техникой, которая будет служить на благо наших башкирских лесов, — отметил министр лесного хозяйства Башкирии Марат Шарафутдинов.
Нацпроект «Экология» нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.