В Башкирию поступили новые лесопатрульные автомобили

— Автомобили предназначены для патрулирования лесов, охраны их от нарушителей, и в то же время они будут эксплуатироваться для охраны лесов от пожаров. Отрадно, что мы проводим вручение этой техники непосредственно перед началом пожароопасного сезона. Обновление материально-технической базы подведомственных учреждений министерства имеет немаловажный фактор. С получением данных автомобилей сотрудники лесной охраны пополнили свой арсенал новой высокопроходимой техникой, которая будет служить на благо наших башкирских лесов, — отметил министр лесного хозяйства Башкирии Марат Шарафутдинов.