В Башкирии за неделю выросли цены на бензин

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
В Башкирии в период с 9 по 15 апреля зафиксировали рост цен на бензин. При этом отмечается, что стоимость топлива также выросла еще в 67 субъектах РФ, еще в семи регионах цены, напротив, — снизились.
В среднем за указанный период бензин в Башкирии подорожал на +0,07 рубля. Стоимость литра составила в среднем 52,63 рубля. Средняя цена на бензин в Башкирии остается ниже средней по ПФО (53,37 рубля за литр) и по России (54,93 рубля за литр)
Литр АИ-92 подорожал на 0,07 рубля, составив в среднем 49,7 рубля, АИ-95 (+0,07 рубля) — 53,89 рубля, АИ-98 (+0,09 рубля) — 65,89 рубля.
В целом по России средняя стоимость бензина составила 54,93 рубля за литр, в Приволжском федеральном округе — 53,37 рубля.