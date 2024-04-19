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Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 05:13

Updated Сегодня, 05:13

В Башкирии за неделю выросли цены на бензин

В Башкирии за неделю выросли цены на бензин

19 апреля 2024, 04:52
Фото: 1MI
Средняя стоимость литра топлива в республике за неделю изменилась на +0,07 рубля, следует из статистики Росстата

В Башкирии в период с 9 по 15 апреля зафиксировали рост цен на бензин. При этом отмечается, что стоимость топлива также выросла еще в 67 субъектах РФ, еще в семи регионах цены, напротив, — снизились.

В среднем за указанный период бензин в Башкирии подорожал на +0,07 рубля. Стоимость литра составила в среднем 52,63 рубля. Средняя цена на бензин в Башкирии остается ниже средней по ПФО (53,37 рубля за литр) и по России (54,93 рубля за литр)

Литр АИ-92 подорожал на 0,07 рубля, составив в среднем 49,7 рубля, АИ-95 (+0,07 рубля) — 53,89 рубля, АИ-98 (+0,09 рубля) — 65,89 рубля.

В целом по России средняя стоимость бензина составила 54,93 рубля за литр, в Приволжском федеральном округе — 53,37 рубля.

#Общество#Город#Бензин#Статистика#Новости Башкирии#Цены на бензин#Цены#Росстат
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