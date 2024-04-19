В Башкирии разработали проект застройки «Южных ворот» Уфы

На данный момент уже построено 810 тысяч квадратных метров жилья на общей площади 2,6 тысячи гектаров. Далее в планах увеличить объем построенного жилья почти до 5 миллионов квадратных метров и создать актуальную социальную инфраструктуру. Согласно нормам проекта высота застройки ограничена 30 этажами. На данный момент на этой территории проживает 27 тысяч человек, а после застройки их число увеличится на 139 тысяч человек.