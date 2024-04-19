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В Башкирии на территории «Южных ворот» планируют возвести 4,2 млн кв. м жилья

В Башкирии разработали проект застройки «Южных ворот» Уфы

19 апреля 2024, 07:18
Фото: 1MI

В Башкирии на территории «Южных ворот» планируют возвести 4,2 млн кв. м жилья

Будет налажена социальная и коммунальная инфраструктура.

В состав территории «Южных ворот» входят микрорайоны Кузнецовский затон, Кооперативная поляна и Цветы Башкирии. Границы этой территории определяются рекой Белой и улицей Пугачева на севере, рекой Уфой на востоке, рекой Белой и трассой М-5 на юге, и рекой Демой на западе.

На данный момент уже построено 810 тысяч квадратных метров жилья на общей площади 2,6 тысячи гектаров. Далее в планах увеличить объем построенного жилья почти до 5 миллионов квадратных метров и создать актуальную социальную инфраструктуру. Согласно нормам проекта высота застройки ограничена 30 этажами. На данный момент на этой территории проживает 27 тысяч человек, а после застройки их число увеличится на 139 тысяч человек.

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Работы по реализации проектных решений разделятся на два этапа. Сначала планируется застроить микрорайоны Цветы Башкирии и Кузнецовский затон с помощью средне- и многоэтажных зданий. Также здесь появятся объекты социально-бытового назначения, проведут инженерную подготовку территории, благоустроят и создадут искусственные сооружения.

Во втором этапе работ планируется развитие территории Кооперативной поляны. Здесь возведут жилые дома различной этажности, объекты социального и бытового назначения, инженерные сооружения, будут благоустроены дворы и проведен снос. В рамках проекта предусмотрено строительство квартала общественно-деловой застройки вдоль автомобильной дороги Уфа — Аэропорт, а также набережных и подходов к рекам.

Территория не будет оторвана от других районов благодаря налаженной работе городского транспорта. Речь идёт о маршрутном автобусе, который в будущем может быть заменен электробусом. В планах также строительство круглогодичной канатной дороги, проходящей от памятника Салавату Юлаеву через реку Белую и Кооперативную поляну к местам отдыха нового планировочного района в Зубово.

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#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
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