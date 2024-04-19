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Published Сегодня, 04:58

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В Башкирии на выходных прогнозируют сильную жару

В Башкирии на выходных прогнозируют сильную жару

19 апреля 2024, 04:58
Фото: PxHere
Синоптики Башгидрометцентра пообещали летнюю жару на этих выходных в регионе.

Сегодня, 19 апреля, обещают умеренный ветер с порывами до сильного. Температура воздуха днем поднимется до +22, +27°.

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В субботу, 20 апреля, день на большей части республики пройдет без осадков, лишь в северо-западных районах прогнозируются небольшие дожди и гроза. Ночью температура воздуха составит +11, +16°. Днем же столбик термометра дойдет до +23, +28°.

В воскресенье, 21 апреля, местами обещают небольшие дожди и грозы. Ветер умеренный с порывами до сильного. Ночью температура опустится до +9, +14°, днем термометр покажет +20, +25°.

#Общество#Уфа#Погода#Новости Башкирии#Аномальная жара
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