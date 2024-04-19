В Башкирии на выходных прогнозируют сильную жару

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Сегодня, 19 апреля, обещают умеренный ветер с порывами до сильного. Температура воздуха днем поднимется до +22, +27°.
В субботу, 20 апреля, день на большей части республики пройдет без осадков, лишь в северо-западных районах прогнозируются небольшие дожди и гроза. Ночью температура воздуха составит +11, +16°. Днем же столбик термометра дойдет до +23, +28°.
В воскресенье, 21 апреля, местами обещают небольшие дожди и грозы. Ветер умеренный с порывами до сильного. Ночью температура опустится до +9, +14°, днем термометр покажет +20, +25°.