В Башкирии будут ловить нарушителей

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
В мероприятиях задействуют максимальное количество личного состава ведомства. Граждан попросили помогать в выявлении нетрезвых водителей — принимаются сообщения в Госавтоинспекцию.
Инспекторы нацелены искать пьяных водителей, ранее лишенных или вовсе не имеющих прав. Также планируется обратить внимание на управление транспортом несовершеннолетними и водителями СИМ. Взор правоохраны упадет и на пассажирские перевозки.
Так, сегодня и завтра вечером в Уфе на улицах Перспективная и Нагаевском шоссе состоятся массовые проверки водителей. Ранее предупреждали, что общественный транспорт привлек внимание ГИБДД. Присматривались к техническому состоянию маршруток, а также соблюдению правил перевозки пассажиров и трудового режима.