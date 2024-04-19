В Башкирии будут ловить нарушителей

Так, сегодня и завтра вечером в Уфе на улицах Перспективная и Нагаевском шоссе состоятся массовые проверки водителей. Ранее предупреждали, что общественный транспорт привлек внимание ГИБДД. Присматривались к техническому состоянию маршруток, а также соблюдению правил перевозки пассажиров и трудового режима.