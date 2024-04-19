mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:36

Published Сегодня, 14:36

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

В Башкирии будут ловить нарушителей

В Башкирии будут ловить нарушителей

19 апреля 2024, 14:36
Фото: 1MI
Госавтоинспекция сообщила о начале рейдов по Башкирии. Главной целью ставят недопущение ДТП в выходные дни.

В мероприятиях задействуют максимальное количество личного состава ведомства. Граждан попросили помогать в выявлении нетрезвых водителей — принимаются сообщения в Госавтоинспекцию.

Инспекторы нацелены искать пьяных водителей, ранее лишенных или вовсе не имеющих прав. Также планируется обратить внимание на управление транспортом несовершеннолетними и водителями СИМ. Взор правоохраны упадет и на пассажирские перевозки.

Так, сегодня и завтра вечером в Уфе на улицах Перспективная и Нагаевском шоссе состоятся массовые проверки водителей. Ранее предупреждали, что общественный транспорт привлек внимание ГИБДД. Присматривались к техническому состоянию маршруток, а также соблюдению правил перевозки пассажиров и трудового режима.

Читайте также:
В Башкирии водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с местаИз-за ветра школьница в Башкирии едва не лишилась жизниНа пьяного водителя могут завести дело после заезда на газон в Уфе
#Марина Шорина#Общество#ГИБДД#Башкортостан#Рейд
Подпишитесь
Столкнулись 11 машин: в Уфе произошло второе за день крупное ДТП
Сегодня, 12:49
«Без дураков»: вице-премьер Башкирии вышел к жителям из-за застройки
Сегодня, 07:28
Видео. Появились кадры аварии с пятью погибшими под Уфой
Сегодня, 11:24
Ехали всемером в одной машине: известны подробности аварии с пятью погибшими под Уфой
Сегодня, 03:38
МЧС прокомментировало приезд беженцев из Палестины в Башкирию
Вчера, 16:15
Уфанет: Вопрос «помогать или нет» вообще не стоял, мы все в одной лодке
Сегодня, 10:34
"