Уфанет: Вопрос «помогать или нет» вообще не стоял, мы все в одной лодке

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
2 апреля в регионе была объявлена первая эвакуация в поселке Акбулак. А 5 апреля в Орске прорвало дамбу. Только в Орске было затоплено более 7 тысяч домов. Ещё через неделю река Урал поднялась выше критической отметки и вода подступила к жилым районам Оренбурга. Затопленными продолжают оставаться десятки тысяч приусадебных участков и жилых домов, в том числе, многоквартирных.
— Сейчас люди только начинают осознавать, что действительно произошло. Первоначально была какая-то шоковая реакция, они не понимали, где они, что они, что с ними происходит, — говорят в местном МЧС.
— Уже критично было. И тогда принял решение, что надо побыстрее ехать домой, в первую очередь жену и детей вывезти, а потом все, что возможно, поднять. Мы не думали, что именно такой уровень будет, а в доме вода два метра. Сейчас мы идем на лодке по дороге, по которой я когда-то ездил к дому. Сейчас там глубина около трех метров, — рассказывает житель Оренбурга Сергей.
Несмотря на шоковую ситуацию, жители региона смогли оперативно организоваться и начать действовать. Сейчас помогают пострадавшим «всем миром». Население активно собирает денежные средства, предметы первой необходимости, приобретает матрасы, одеяла, теплые вещи, привозит в пункты временного размещения жителей чистую воду, продукты, топливо.
На призыв о помощи откликнулись не только волонтеры, но и представители местного бизнеса: сети общепита и магазины обеспечивают едой и водой волонтеров и пострадавших, в группах в социальных сетях представители разных организаций предлагают бесплатную помощь — КАМАЗы, прицепы, услуги химчистки и многое другое.
С первых дней в борьбу с последствиями паводка в Оренбурге и Орске активно включился интернет-провайдер «Уфанет». От розлива воды пострадали и сотрудники компании — ушли под воду их дома, жилье родственников и близких. В «Уфанет» оперативно организовали сбор материальной помощи внутри своих филиалов для помощи пострадавшим коллегам. А в Оренбургском и Орском филиалах сотрудники компании собирали деньги и все необходимое для обеспечения пунктов временного размещения.
Егор Юдин, директор Оренбургского филиала АО «Уфанет»:
— Мы как компания социально направленные. Мы делаем масштабные социальные проекты, наш подход к людям — всегда с уважением, наша миссия — «Друзья всегда с тобой!». Те сотрудники, кого мы принимаем на работу, искренние и бескорыстные. Мы все работаем и живем в культуре компании Уфанет. То, что сейчас происходит, — это наша жизнь, тут не надо было кого-то из сотрудников специально звать, вовлекать. Ребята сами проявили инициативу. Собралась группа из 40 человек, которые круглосуточно вывозили людей, животных. Вопрос «помогать или не помогать» вообще не стоял, все в одной лодке, в одной беде. Это первоочередное сейчас. Горжусь нашими ребятами!
Сотрудники «Уфанет» создали добровольческие бригады и работают в одной системе поисковой группы «ОренСпас» и МЧС. Они поделились на несколько «блоков»: штаб, прием звонков от жителей, дежурные бригады, подвоз питания сотрудникам и волонтерам. Ребята за свои средства взяли в аренду лодки, специальные костюмы, посменно дежурят, эвакуируют людей и животных, уцелевшее имущество.
— Мы видели, что здесь происходит, как люди в панике пытаются спасти свои вещи, имущество какое-то. Мы приняли решение — взяли лодку в аренду, собрали команду и поплыли спасать, вывозить людей, животных, — рассказывает руководитель группы сервис-инженеров АО «Уфанет» в г. Оренбург Станислав Михайлов.
— Детей вывозили 13 и 7 лет, мальчик с девочкой. Дом подтопило под 2-й этаж, родителям пришлось детей спускать нам. Человек двадцать мы точно эвакуировали, — добавляет Наиль Гайбулин, руководитель группы сервис-инженеров АО «Уфанет» в г. Оренбург.
В Орске компания «Уфанет» откликнулась на просьбу регионального Министерства цифрового развития и обеспечила бесплатными Wi-Fi точками 14 пунктов временного размещения жителей и офис МФЦ. Это позволяет тем, кто находится в пунктах, быть на связи с родными и оперативно отслеживать ситуацию с подтоплением.
Для того, чтобы жители могли видеть в прямом эфире состояние своих покинутых домов, компания «Уфанет» установила в Оренбурге более 10 бесплатных видеокамер, эфир с которых выводится на сервис maps.ufanet.ru и в приложение «Мой умный дом».
— В некоторые места пришлось плыть на лодках, чтобы ставить камеры. Наши сотрудники нашли техническое решение, позволяющее ставить и запитывать их в затопленных территориях без штатного электропитания, — прокомментировали ситуацию в Уфанет.
Для обеспечения бесперебойной работы сетей связи на подтопленных территориях сотрудники вручную переносили оборудование на верхние этажи зданий, добираясь до них по воде. Это позволило остаться одним из немногих провайдеров в регионе, сумевшим сохранить связь во время паводка.
Это всего одна из историй о том, как бизнес проявил себя в непростой для региона ситуации. Пока не понятно, как будут развиваться события в дальнейшем и сколько еще понадобится времени, сил, людских и материальных ресурсов для устранения последствий паводка. Главное, что спасает жителей в такой ситуации, — это взаимопомощь, поддержка, уверенность в том, что в беде их не бросят…