Уфанет: Вопрос «помогать или нет» вообще не стоял, мы все в одной лодке

— Мы как компания социально направленные. Мы делаем масштабные социальные проекты, наш подход к людям — всегда с уважением, наша миссия — «Друзья всегда с тобой!». Те сотрудники, кого мы принимаем на работу, искренние и бескорыстные. Мы все работаем и живем в культуре компании Уфанет. То, что сейчас происходит, — это наша жизнь, тут не надо было кого-то из сотрудников специально звать, вовлекать. Ребята сами проявили инициативу. Собралась группа из 40 человек, которые круглосуточно вывозили людей, животных. Вопрос «помогать или не помогать» вообще не стоял, все в одной лодке, в одной беде. Это первоочередное сейчас. Горжусь нашими ребятами!