Стало известно, кто погиб в страшной аварии на выезде из Уфы

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
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Updated Сегодня, 06:20
Водителю «ВАЗ-2115», разбившегося под Уфой, было 22 года. Мы узнали, как зовут погибших в страшном ДТП.
Напомним, сегодня ночью стало известно о ДТП, в котором отечественная легковушка врезалась в поливальную машину. В салоне ВАЗ-2115 находилось 7 человек, 5 из них погибли. Двое попали в больницу.
Водителя легкового автомобиля звали Ильфат Ф., он родился в 2002 году. Известно, что погбли также Владимир К. и Владислав Б., но их возраст пока неизвестен. Также устанавливаются личности двух девушек, для которых ночная поездка оказалась последней.
Пострадавшей Регине Я. из Ишимбая 21 год, она сейчас находится в тяжёлом состоянии нейрореанимации. Ещё один выживший — 21-летний Алексей А. — проходит лечение в отделении нейрохирургии. Оба находятся в больнице №22.
Утром стало известно, что следственное управление ходатайствовало о том, чтобы уголовное дело по факту гибели людей в ДТП было передано из полиции следователям.