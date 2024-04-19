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Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

Стали известны имена погибших на трассе Уфа — Оренбург

Стало известно, кто погиб в страшной аварии на выезде из Уфы

19 апреля 2024, 06:18
Фото: Скриншот

Стали известны имена погибших на трассе Уфа — Оренбург

Молодёжь попыталась уместиться всемером в одной машине.

Водителю «ВАЗ-2115», разбившегося под Уфой, было 22 года. Мы узнали, как зовут погибших в страшном ДТП.

Напомним, сегодня ночью стало известно о ДТП, в котором отечественная легковушка врезалась в поливальную машину. В салоне ВАЗ-2115 находилось 7 человек, 5 из них погибли. Двое попали в больницу.

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Водителя легкового автомобиля звали Ильфат Ф., он родился в 2002 году. Известно, что погбли также Владимир К. и Владислав Б., но их возраст пока неизвестен. Также устанавливаются личности двух девушек, для которых ночная поездка оказалась последней.

Пострадавшей Регине Я. из Ишимбая 21 год, она сейчас находится в тяжёлом состоянии нейрореанимации. Ещё один выживший — 21-летний Алексей А. — проходит лечение в отделении нейрохирургии. Оба находятся в больнице №22.

Утром стало известно, что следственное управление ходатайствовало о том, чтобы уголовное дело по факту гибели людей в ДТП было передано из полиции следователям.

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#Идэль Гумеров#Происшествия#Уфа#ГИБДД#Уголовное дело#ДТП#Новости Башкирии#Транспорт
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