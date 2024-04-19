Стало известно, кто погиб в страшной аварии на выезде из Уфы

Водителя легкового автомобиля звали Ильфат Ф., он родился в 2002 году. Известно, что погбли также Владимир К. и Владислав Б., но их возраст пока неизвестен. Также устанавливаются личности двух девушек, для которых ночная поездка оказалась последней.