mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:49

Published Сегодня, 04:49

Modified Сегодня, 04:51

Updated Сегодня, 04:51

Следователи забирают у МВД дело о гибели пятерых человек в Уфе

Следователи забирают у МВД дело о гибели пятерых человек в Уфе

19 апреля 2024, 04:49
Фото: mkset.ru
Следственный комитет подал ходатайство о передаче материалов дела из МВД о смертельной аварии, жертвами которой стали пятеро человек.
«По данному факту следственным отделом по Кировскому району г. Уфы СУ СК России по Республике Башкортостан принято решение ходатайствовать перед органами прокуратуры о передаче материалов по факту ДТП из органов внутренних дел в следственный отдел для дальнейшей проверки и принятия процессуального решения», — гласит сообщение СК.
Ехали всемером в одной машине: известны подробности аварии с пятью погибшими под Уфой
Узнать подробнее

Напомним, как сообщал Mkset, утром 19 апреля ВАЗ-2115 на огромной скорости врезался в поливальную машину. Трое парней и две девушки погибли на месте.

Читайте также:
Прокуратура выясняет подробности ДТП с пятью погибшими под УфойИзвестно состояние пострадавших в жутком ДТП с «КамАЗом» в УфеВ страшной аварии с «КамАЗом» под Уфой погибли пятеро человек
#Происшествия#Город#Уфа#ДТП#Дороги#Новости Башкирии
Подпишитесь
В страшной аварии с «КамАЗом» под Уфой погибли пятеро человек
Сегодня, 03:27
После публикации Mkset в Следственном комитете Башкирии начались проверки
Сегодня, 03:13
Прокуратура выясняет подробности ДТП с пятью погибшими под Уфой
Сегодня, 03:49
Ехали всемером в одной машине: известны подробности аварии с пятью погибшими под Уфой
Сегодня, 03:38
МЧС прокомментировало приезд беженцев из Палестины в Башкирию
Вчера, 16:15
Прошел 20-й день поисков пропавших в Уфе мальчиков
Вчера, 13:26
"