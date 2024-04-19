Следователи забирают у МВД дело о гибели пятерых человек в Уфе

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
«По данному факту следственным отделом по Кировскому району г. Уфы СУ СК России по Республике Башкортостан принято решение ходатайствовать перед органами прокуратуры о передаче материалов по факту ДТП из органов внутренних дел в следственный отдел для дальнейшей проверки и принятия процессуального решения», — гласит сообщение СК.
Напомним, как сообщал Mkset, утром 19 апреля ВАЗ-2115 на огромной скорости врезался в поливальную машину. Трое парней и две девушки погибли на месте.