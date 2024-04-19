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Published Сегодня, 15:40

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Updated Сегодня, 15:42

На пожаре в Башкирии погибли сотни животных

Скот заживо сгорел в Башкирии

19 апреля 2024, 15:40
Фото: МЧС РБ

На пожаре в Башкирии погибли сотни животных

Сегодня вечером, 19 апреля, в поселке Вязовка Бирского района произошел крупный пожар, который не навредил людям, но лишил их сотни животных. Подробности озвучили в МЧС по Башкортостану.

После 16 часов вечера в ангаре случился пожар. По прибытии на место пожарных установлено, что горение было по всей площади. Также огонь охватил вплотную пристроенные гараж, баню и сарай.

Фото: МЧС по РБ

Общая площадь возгорания превысила 1,2 тысячи «квадратов». Пожар удалось локализовать, но для этого задействовали 15 человек и 5 единиц техники.

Мужчина 1969 года рождения получил ожог руки. Однако больший ущерб нанесли животным: сгорели 80 овец, восемь телят и полсотни кур. Еще 20 овец хозяин успел вывести из амбара.

На месте работает дознаватель МЧС России, направлен эксперт испытательной пожарной лаборатории. Предварительно установлено, что огонь возник из-за оставленного без присмотра на зарядке автомобильного аккумулятора.

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#Марина Шорина#Происшествия#Пожар#Башкортостан#МЧС#Животные
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