Скот заживо сгорел в Башкирии

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
После 16 часов вечера в ангаре случился пожар. По прибытии на место пожарных установлено, что горение было по всей площади. Также огонь охватил вплотную пристроенные гараж, баню и сарай.
Общая площадь возгорания превысила 1,2 тысячи «квадратов». Пожар удалось локализовать, но для этого задействовали 15 человек и 5 единиц техники.
Мужчина 1969 года рождения получил ожог руки. Однако больший ущерб нанесли животным: сгорели 80 овец, восемь телят и полсотни кур. Еще 20 овец хозяин успел вывести из амбара.
На месте работает дознаватель МЧС России, направлен эксперт испытательной пожарной лаборатории. Предварительно установлено, что огонь возник из-за оставленного без присмотра на зарядке автомобильного аккумулятора.