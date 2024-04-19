Рейсы из Уфы в Дубай могут возобновиться 20 апреля

16 апреля в ОАЭ произошли сильные ливни, которые привели к парализации города и затоплению аэропорта. В связи с этим авиакомпании временно приостановили вылеты в Дубай. По оценкам вице-президента АТОР по международному туризму и генерального директора компании Space Travel, Артура Мурадяна, из-за наводнения аэропорта и самого города, около 5 тысяч российских пассажиров столкнулись с задержками и отменами рейсов 16 и 17 апреля.