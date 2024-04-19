mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:06

Published Сегодня, 08:06

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

В Башкирии планируют открыть рейсы из Уфы в Дубай в самое ближайшее время

Рейсы из Уфы в Дубай могут возобновиться 20 апреля

19 апреля 2024, 08:06
Фото: 1MI

В Башкирии планируют открыть рейсы из Уфы в Дубай в самое ближайшее время

Вылеты в ОАЭ были приостановлены из-за сильных ливней.

Стало известно, что уже 20 апреля полеты в Дубай из Уфы авиакомпании Flydubai будут возобновлены. Об этом сообщили в пресс-службе уфимского аэропорта.

Рейсы отменены по решению авиакомпании. Осуществляется перебронирование билетов на 20 апреля или возврат денежных средств. По всем вопросам рекомендуем обращаться в авиакомпанию», — отметили пресс-службе аэропорта Уфы.

16 апреля в ОАЭ произошли сильные ливни, которые привели к парализации города и затоплению аэропорта. В связи с этим авиакомпании временно приостановили вылеты в Дубай. По оценкам вице-президента АТОР по международному туризму и генерального директора компании Space Travel, Артура Мурадяна, из-за наводнения аэропорта и самого города, около 5 тысяч российских пассажиров столкнулись с задержками и отменами рейсов 16 и 17 апреля.

«Наконец-то, пора лететь на отдых. Хотя, что там сейчас с погодой, наверное, улицы грязные, мокрые. Может лучше на ГОА полечу», «Жаль, новость не для простых смертных) Мне еще на Дубай копить и копить несколько лет. Ладно, летом к маме в Буздяк на дачу сгоняю», «Хорошие вести, я люблю Дубчик, чисто там и красиво. Каждый год туда летаю, уже Турция в аутсайдерах. Хотя после ливней там может не так уютно, но главное, выбрать район проживания по комфортнее», — обсуждают новость жители республики.
Читайте также:
Рейс из Уфы в Нарьян-Мар задержали на 16 часов
#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
Подпишитесь
В страшной аварии с «КамАЗом» под Уфой погибли пятеро человек
Сегодня, 03:27
«Без дураков»: вице-премьер Башкирии вышел к жителям из-за застройки
Сегодня, 07:28
Прокуратура выясняет подробности ДТП с пятью погибшими под Уфой
Сегодня, 03:49
Ехали всемером в одной машине: известны подробности аварии с пятью погибшими под Уфой
Сегодня, 03:38
МЧС прокомментировало приезд беженцев из Палестины в Башкирию
Вчера, 16:15
Глава минздрава Башкирии провёл экскурсию по центру детской онкологии и гематологии
Вчера, 04:12
"