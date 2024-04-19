Рейсы из Уфы в Дубай могут возобновиться 20 апреля

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Стало известно, что уже 20 апреля полеты в Дубай из Уфы авиакомпании Flydubai будут возобновлены. Об этом сообщили в пресс-службе уфимского аэропорта.
Рейсы отменены по решению авиакомпании. Осуществляется перебронирование билетов на 20 апреля или возврат денежных средств. По всем вопросам рекомендуем обращаться в авиакомпанию», — отметили пресс-службе аэропорта Уфы.
16 апреля в ОАЭ произошли сильные ливни, которые привели к парализации города и затоплению аэропорта. В связи с этим авиакомпании временно приостановили вылеты в Дубай. По оценкам вице-президента АТОР по международному туризму и генерального директора компании Space Travel, Артура Мурадяна, из-за наводнения аэропорта и самого города, около 5 тысяч российских пассажиров столкнулись с задержками и отменами рейсов 16 и 17 апреля.
«Наконец-то, пора лететь на отдых. Хотя, что там сейчас с погодой, наверное, улицы грязные, мокрые. Может лучше на ГОА полечу», «Жаль, новость не для простых смертных) Мне еще на Дубай копить и копить несколько лет. Ладно, летом к маме в Буздяк на дачу сгоняю», «Хорошие вести, я люблю Дубчик, чисто там и красиво. Каждый год туда летаю, уже Турция в аутсайдерах. Хотя после ливней там может не так уютно, но главное, выбрать район проживания по комфортнее», — обсуждают новость жители республики.