Прокуратура выясняет подробности ДТП с пятью погибшими под Уфой

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
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Updated Сегодня, 03:51
Напомним, трагический инцидент случился сегодня утром, 19 апреля. На трассе столкнулись коммунальный «КамАЗ» и ВАЗ-2115. Пятеро пассажиров отечественной легковушки погибли на месте, еще двоих увезли в больницу.
На место выехал прокурор Уфы Сергей Воронов, сейчас начальник ведомства координирует работу правоохранительных органов на месте.
«Надзорное ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств дорожно- транспортного происшествия и принятие процессуального решения. Кроме того, прокуратура даст оценку соблюдения законодательства при организации дорожного движения на данном участке автодороги», — гласит сообщение прокуратуры.