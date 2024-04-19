Прокуратура выясняет подробности ДТП с пятью погибшими под Уфой

Прокуратура Башкирии разбирается в аварии на въезде в Уфу, жертвами которой стали пятеро человек, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, трагический инцидент случился сегодня утром, 19 апреля. На трассе столкнулись коммунальный «КамАЗ» и ВАЗ-2115. Пятеро пассажиров отечественной легковушки погибли на месте, еще двоих увезли в больницу. Ехали всемером в одной машине: известны подробности аварии с пятью погибшими под Уфой Узнать подробнее На место выехал прокурор Уфы Сергей Воронов, сейчас начальник ведомства координирует работу правоохранительных органов на месте. «Надзорное ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств дорожно- транспортного происшествия и принятие процессуального решения. Кроме того, прокуратура даст оценку соблюдения законодательства при организации дорожного движения на данном участке автодороги», — гласит сообщение прокуратуры.