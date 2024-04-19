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После публикации Mkset в Следственном комитете Башкирии начались проверки

После публикации Mkset в Следственном комитете Башкирии начались проверки

19 апреля 2024, 03:13
Фото: Следственный комитет
Следственный комитет и прокуратура Башкирии начали проверки после публикаций Mkset о незаконном осуждении 15-летнего школьника из Уфы. Об этом ведомства сообщили в ответ на запросы редакции.
«Законность и обоснованность действий и принимаемых решений сотрудниками следственного управления при вынесении судами реабилитирующих решений проверяется в соответствии с действующими организационно-распорядительными документами», — гласит сообщение Следкома.

Между тем в управлении отметили, что результаты внутренних проверок разглашены быть не могут, поскольку относятся к внутренней информации ведомства.

Региональная прокуратура также инициировала проверки. Как пояснили в пресс-службе надзорного органа, в ходе них оценят действия должностных лиц.

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Напомним, ранее Mkset рассказывал о деле незаконно осужденного юноши из Уфы, которому на момент задержания было 15 лет. Ответственность по его статье наступает лишь с 16-летнего возраста, несмотря на это, подросток около двух лет провел под арестами и в колонии. Ответственные лица все это время «не замечали» возраст осужденного.

При изучении приговора редакция также узнала некоторые другие подробности дела. Так, выяснилось, что на преступление юношу подтолкнула собственная мать.

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#Общество#Уфа#Уголовное дело#Суд#Новости Башкирии#Проверки
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