После публикации Mkset в Следственном комитете Башкирии начались проверки

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
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Updated Сегодня, 03:47
«Законность и обоснованность действий и принимаемых решений сотрудниками следственного управления при вынесении судами реабилитирующих решений проверяется в соответствии с действующими организационно-распорядительными документами», — гласит сообщение Следкома.
Между тем в управлении отметили, что результаты внутренних проверок разглашены быть не могут, поскольку относятся к внутренней информации ведомства.
Региональная прокуратура также инициировала проверки. Как пояснили в пресс-службе надзорного органа, в ходе них оценят действия должностных лиц.
Напомним, ранее Mkset рассказывал о деле незаконно осужденного юноши из Уфы, которому на момент задержания было 15 лет. Ответственность по его статье наступает лишь с 16-летнего возраста, несмотря на это, подросток около двух лет провел под арестами и в колонии. Ответственные лица все это время «не замечали» возраст осужденного.
При изучении приговора редакция также узнала некоторые другие подробности дела. Так, выяснилось, что на преступление юношу подтолкнула собственная мать.