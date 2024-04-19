После публикации Mkset в Следственном комитете Башкирии начались проверки

Напомним, ранее Mkset рассказывал о деле незаконно осужденного юноши из Уфы, которому на момент задержания было 15 лет. Ответственность по его статье наступает лишь с 16-летнего возраста, несмотря на это, подросток около двух лет провел под арестами и в колонии. Ответственные лица все это время «не замечали» возраст осужденного.