Перестановки в правительстве, скандальная баня и аномальная жара в Башкирии

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Адвокат уфимского пенсионера Фатхуллы Исхакова, отсидевшего 13 лет за чужое преступление, сообщил о решении Шестого кассационного суда. Как рассказал юрист Виталий Буркин в своем телеграм-канале, Исхакову в этот раз присудили 6 млн рублей. Правозащитник назвал это издевательством и заявил о намерении «идти дальше». Напомним, изначально Исхаков ходатайствовал о 450 млн рублей в качестве компенсации, после этого суд продолжал снижать размер компенсации и откладывать заседания.
Утром 18 апреля во дворе дома Комсомольская, 21/1 прошло собрание жителей квартала. Граждане недовольны начавшимся сносом бани и планами построить вместо неё гостиничный комплекс на более, чем 800 жилых помещений. Были на встрече и представители властей во главе с вице-премьером республики Аланом Марзаевым и глава строительной фирмы, являющейся собственником скандального участка. Состоялся ли диалог и остались ли горожане довольны переговорами, узнал корреспондент Mkset.ru.
Следственный комитет и прокуратура Башкирии начали проверки после публикаций Mkset о незаконном осуждении 15-летнего школьника из Уфы. Напомним, ранее Mkset рассказывал о деле незаконно осужденного юноши из Уфы, которому на момент задержания было 15 лет. Ответственность по его статье наступает лишь с 16-летнего возраста, несмотря на это, подросток около двух лет провел под арестами и в колонии. Ответственные лица все это время «не замечали» возраст осужденного.
Лира Игтисамова освобождена от должности вице-премьера и министра финансов РБ. Игтисамова, занимавшая пост главы финансового ведомства в кабинете министров с 2019 года, освободила должность по собственному желанию. Её место заняла Светлана Малинская, ранее работавшая заместителем министра экономического развития и инновационной политики.
Вертолет, на борту которого вместе с пилотом находились двое пассажиров упал спустя три минуты после взлёта. Пилота признали виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Мужчина осужден на четыре года лишения свободы. Также с осужденного в пользу родственников погибших взыскана компенсация морального вреда в размере 2 млн рублей каждому. Кроме того, после отбытия наказания мужчине установлен запрет на совершения полетов сроком на три года.
В Башкирии продолжается паводковый период. Так, на номер 112 за сутки поступило 9 обращений о подтоплении из-за паводка. За весь сезон половодья граждане сообщили о 940 случаях. Отмечается, что в Уфе до выхода реки Белой на пойму возле Монумента Дружбы остаётся 6 сантиметров, а до выхода на пойму реки Уфы возле Шакши почти 3 метра.
В Башкирии в ближайшие выходные прогнозируется аномальная жара. Так, субботу, 20 апреля, ночью температура воздуха составит +11, +16°. Днем же столбик термометра дойдет до +23, +28°. В большинстве муниципалитетов республики ожидается солнечная погода без осадков, лишь в северо-западных районах прогнозируются небольшие дожди и гроза.