Объем экспорта агропромышленной продукции из Башкирии вырос на 26 процентов

Posted 19 апреля, 12:05
Published 19 апреля, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
В этом году объем продукции АПК, отгруженной за рубеж, превысил 185 тысяч тонн. Это почти в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ключевыми странами-импортерами республиканских товаров являются Индия и Китай, также регион активно сотрудничает с Алжиром, Казахстаном, Туркменистаном, Узбекистаном и Таджикистаном. В структуре экспорта основная доля приходится на масложировую продукцию — более 60%, около 18% занимает продукция пищевой и перерабатывающей промышленности, около 11% — зерновые, остальное — маслосемена, спирты, мед, мясная и молочная продукция.
— Сегодня в республике разрабатываем стратегию развития экспорта. Цель ее будет простой и понятной — довести объемы поставок к 2030 году до 1 миллиона тонн продукции, до 500 миллионов долларов. Если мы хотим развиваться, надо наращивать экспорт, реализовывать продукцию за хорошую цену, дороже, чем внутри рынка, — отметил заместитель премьер-министра правительства Башкирии, министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов.
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» направлен на выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства.