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Posted 19 апреля, 12:05

Published 19 апреля, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Объем экспорта агропромышленной продукции из Башкирии вырос на 26 процентов

Объем экспорта агропромышленной продукции из Башкирии вырос на 26 процентов

19 апреля 2024, 12:05
Фото: 1MI
Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) из Республики Башкортостан увеличился на 26% благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт».

В этом году объем продукции АПК, отгруженной за рубеж, превысил 185 тысяч тонн. Это почти в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ключевыми странами-импортерами республиканских товаров являются Индия и Китай, также регион активно сотрудничает с Алжиром, Казахстаном, Туркменистаном, Узбекистаном и Таджикистаном. В структуре экспорта основная доля приходится на масложировую продукцию — более 60%, около 18% занимает продукция пищевой и перерабатывающей промышленности, около 11% — зерновые, остальное — маслосемена, спирты, мед, мясная и молочная продукция.

— Сегодня в республике разрабатываем стратегию развития экспорта. Цель ее будет простой и понятной — довести объемы поставок к 2030 году до 1 миллиона тонн продукции, до 500 миллионов долларов. Если мы хотим развиваться, надо наращивать экспорт, реализовывать продукцию за хорошую цену, дороже, чем внутри рынка, — отметил заместитель премьер-министра правительства Башкирии, министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» направлен на выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства.

#Андрей Королев#Экономика#Касается каждого#Новости
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