Объем экспорта агропромышленной продукции из Башкирии вырос на 26 процентов

В этом году объем продукции АПК, отгруженной за рубеж, превысил 185 тысяч тонн. Это почти в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ключевыми странами-импортерами республиканских товаров являются Индия и Китай, также регион активно сотрудничает с Алжиром, Казахстаном, Туркменистаном, Узбекистаном и Таджикистаном. В структуре экспорта основная доля приходится на масложировую продукцию — более 60%, около 18% занимает продукция пищевой и перерабатывающей промышленности, около 11% — зерновые, остальное — маслосемена, спирты, мед, мясная и молочная продукция.