mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

Московские доктора спасли девочку с редкими онкопатологиями

Московские доктора спасли девочку с редкими онкопатологиями

19 апреля 2024, 10:57
Фото: 1MI
Столичные медики помогли девочке из Дагестана побороть две злокачественные опухоли. Спустя полгода после последней операции юная пациентка находится в стадии ремиссии. Признаков рецидива раковых заболеваний в организме ребенка не обнаружено.

Как пишет RuNews24.ru, все началось в 2021 году, когда юная жительница Дагестана стала испытывать очень сильные боли в ноге. Медицинское обследование выявило опасную патологию — остеосаркому костей таза и лимфобластный лейкоз. На тот момент девочке уже было тяжело самостоятельно передвигаться, а боль даже не снимали сильные обезболивающие.

Более того, ситуация осложнилась появлением тромба в вене пациентки, отрыв которого неминуемо привел бы к трагическим последствиям. В экстренном порядке хирурги установили в вене специальный фильтр, раскрывающийся в вене и не пропускающий крупные тромбы.

После нескольких курсов химиотерапии пациентке стало намного лучше и новообразование немного уменьшилось в размерах. Затем девочку прооперировали и удалили образование, а также пораженные костные структуры.

Через полгода ее состояние снова стало ухудшаться по причине вторичного миелобластного лейкоза. По жизненным показателям ей требовалась пересадка костного мозга. Донором выступила ее младшая сестра.

#Общество
Подпишитесь
Столкнулись 11 машин: в Уфе произошло второе за день крупное ДТП
Сегодня, 12:49
«Без дураков»: вице-премьер Башкирии вышел к жителям из-за застройки
Сегодня, 07:28
Видео. Появились кадры аварии с пятью погибшими под Уфой
Сегодня, 11:24
Ехали всемером в одной машине: известны подробности аварии с пятью погибшими под Уфой
Сегодня, 03:38
МЧС прокомментировало приезд беженцев из Палестины в Башкирию
Вчера, 16:15
Уфанет: Вопрос «помогать или нет» вообще не стоял, мы все в одной лодке
Сегодня, 10:34
"