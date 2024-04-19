Московские доктора спасли девочку с редкими онкопатологиями

Как пишет RuNews24.ru, все началось в 2021 году, когда юная жительница Дагестана стала испытывать очень сильные боли в ноге. Медицинское обследование выявило опасную патологию — остеосаркому костей таза и лимфобластный лейкоз. На тот момент девочке уже было тяжело самостоятельно передвигаться, а боль даже не снимали сильные обезболивающие.