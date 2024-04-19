Московские доктора спасли девочку с редкими онкопатологиями

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Как пишет RuNews24.ru, все началось в 2021 году, когда юная жительница Дагестана стала испытывать очень сильные боли в ноге. Медицинское обследование выявило опасную патологию — остеосаркому костей таза и лимфобластный лейкоз. На тот момент девочке уже было тяжело самостоятельно передвигаться, а боль даже не снимали сильные обезболивающие.
Более того, ситуация осложнилась появлением тромба в вене пациентки, отрыв которого неминуемо привел бы к трагическим последствиям. В экстренном порядке хирурги установили в вене специальный фильтр, раскрывающийся в вене и не пропускающий крупные тромбы.
После нескольких курсов химиотерапии пациентке стало намного лучше и новообразование немного уменьшилось в размерах. Затем девочку прооперировали и удалили образование, а также пораженные костные структуры.
Через полгода ее состояние снова стало ухудшаться по причине вторичного миелобластного лейкоза. По жизненным показателям ей требовалась пересадка костного мозга. Донором выступила ее младшая сестра.