Мэр Уфы опубликовал кринжовое видео об окончании отопительного сезона

Видео, которое Ратмир Мавлиев опубликовал в своём телеграм-канале, описывает его ощущения от требований граждан, одни из которых просят власти быстрее отключить отопление (из-за жары в комнатах и высоких трат на отопление), а другие якобы жалуются на холод в помещениях. На видео представлены силуэты двоих людей, на лице одного — бумажная маска (судя по всему, так представлен среднестатистический житель Уфы), а рядом с ним стоит фигура Ратмира Мавлиева.