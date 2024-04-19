Мэр Уфы опубликовал кринжовое видео об окончании отопительного сезона

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
В связи с окончанием отопительного сезона глава уфимской городской администрации Ратмир Мавлиев опубликовал шутливое видео, в котором попытался иронично описать настроение горожан.
Сегодня стало известно, что городские власти решили завершить отопительный сезон 19 апреля. Контроль за исполнением приказа возложен на первого вице-мэра Сергея Кожевникова.
Видео, которое Ратмир Мавлиев опубликовал в своём телеграм-канале, описывает его ощущения от требований граждан, одни из которых просят власти быстрее отключить отопление (из-за жары в комнатах и высоких трат на отопление), а другие якобы жалуются на холод в помещениях. На видео представлены силуэты двоих людей, на лице одного — бумажная маска (судя по всему, так представлен среднестатистический житель Уфы), а рядом с ним стоит фигура Ратмира Мавлиева.
По словам градоначальника, отопительный сезон прошёл спокойно, без чрезвычайных ситуаций. Городские службы должны начать подготовку к следующему сезону.