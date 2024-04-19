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Мэр Уфы Ратмир Мавлиев опубликовал шутливое видео о конце отопительного сезона

Мэр Уфы опубликовал кринжовое видео об окончании отопительного сезона

19 апреля 2024, 08:24
Фото: Скриншот / https://t.me/ratmirmavliev/3999

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев опубликовал шутливое видео о конце отопительного сезона

Трубы перестанут греть 19 апреля.

В связи с окончанием отопительного сезона глава уфимской городской администрации Ратмир Мавлиев опубликовал шутливое видео, в котором попытался иронично описать настроение горожан.

Сегодня стало известно, что городские власти решили завершить отопительный сезон 19 апреля. Контроль за исполнением приказа возложен на первого вице-мэра Сергея Кожевникова.

Видео, которое Ратмир Мавлиев опубликовал в своём телеграм-канале, описывает его ощущения от требований граждан, одни из которых просят власти быстрее отключить отопление (из-за жары в комнатах и высоких трат на отопление), а другие якобы жалуются на холод в помещениях. На видео представлены силуэты двоих людей, на лице одного — бумажная маска (судя по всему, так представлен среднестатистический житель Уфы), а рядом с ним стоит фигура Ратмира Мавлиева.

По словам градоначальника, отопительный сезон прошёл спокойно, без чрезвычайных ситуаций. Городские службы должны начать подготовку к следующему сезону.

#Идэль Гумеров#Общество#Происшествия#Видео#Уфа#Отопление#Новости Башкирии#Мэрия#Ратмир Мавлиев
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